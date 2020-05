Was tun in der Krise?

Was tun in der Krise? : Königin der Kettenreaktionen

Seid ihr den ganzen Tag zu Hause? Gelangweilt? Wascht euch die Hände?“ So heißt es derzeit auf der Internetseite der Rube Goldberg Inc., und viele Menschen, die in der Corona-Krise in ihren eigenen vier Wänden festsitzen, dürften sich davon angesprochen fühlen. Mit den Fragen verbunden ist die Aufforderung, an einem Wettbewerb teilzunehmen und eine sogenannte „Rube-Goldberg-Maschine“ zu bauen.

Das ist in Amerika der geläufige Begriff für einen aberwitzigen Apparat, der über eine extrem umständliche Kettenreaktion am Ende eine völlig simple Aufgabe erledigt. Namensgeber Rube Goldberg war ein Karikaturist, der mit Zeichnungen von solchen Geräten berühmt wurde. Im Deutschen spricht man auch von „Was passiert dann“-Maschinen.

Die Konstruktionen sehen meistens sehr albern aus, sind aber oft hochkomplex. Damit sie funktionieren, ist ein enormes Maß an Präzision notwendig, und wer sich daran wagt, sollte eine gewisse Toleranz für Fehlversuche mitbringen. In sozialen Netzwerken tauchten in den vergangenen Wochen reichlich Videos von solchen Maschinen auf, vermutlich weil viele Menschen gerade mehr Zeit haben. Und die in New York beheimatete Rube Goldberg Inc., die von Goldbergs Enkelin Jennifer George geführt wird, hat die gegenwärtige Krise zum Anlass genommen, einen offiziellen Wettbewerb auszurufen.

„Nutzt Objekte aus dem Alltag“

Die Aufgabe lautet, eine Maschine mit zehn bis zwanzig Schritten zu entwickeln, an deren Ende ein Stück Seife in die Hände einer Person fällt. George rechnet damit, dass sie bis zum Abgabeschluss Ende Mai um die 1000 Bewerbungen bekommt. 80 habe sie schon, darunter auch einige aus Deutschland. Sie meint, das Tüfteln an einer solchen Konstruktion sei gerade im Moment ein perfekter Zeitvertreib für die ganze Familie. „Es macht Spaß, ist lehrreich, und man starrt dabei nicht auf einen Bildschirm.“

Was macht eine gute Rube-Goldberg-Maschine aus? Jennifer George hat einige Tipps: „Nutzt Objekte aus dem Alltag“, heißt einer davon. Das heißt, eben nicht nur mit offensichtlichen Dingen wie Dominosteinen und Murmeln zu arbeiten, sondern zum Beispiel auch mit Lampen, Fusselrollen, Teekesseln oder Stiefeln. Und sich dann zu überlegen, wie diese Elemente bewegt werden können, um die Maschine von einem Schritt zum nächsten zu bringen und die Kettenreaktion aufrechtzuerhalten.

George mag es auch, wenn Sequenzen eingebaut werden, in denen die Energie nur langsam übertragen wird. Also zum Beispiel indem man Ketchup aus einer Flasche fließen lässt, das dann erst nach einer gewissen Zeit den nächsten Schritt in Gang setzt. So etwas bringe Spannungsmomente für den Beobachter. „Es soll nicht immer nur bumm, bumm, bumm gehen.“ Und vor allem soll eine Rube-Goldberg-Maschine witzig sein. „Mein Großvater wollte die Leute zum Lachen bringen.“ Ihm sei es eigentlich auch egal gewesen, ob die Apparate tatsächlich funktionierten oder nicht.

Rube Goldberg, der von 1883 bis 1970 gelebt hat, hat nie selbst eine der nach ihm benannten Maschinen gebaut. Er hat sie nur gezeichnet und wurde damit zur Inspiration für andere Tüftler. George sagt, ihr Großvater sei handwerklich nicht sonderlich geschickt gewesen. Dabei war er studierter Ingenieur. In diesem Metier fühlte er sich aber überhaupt nicht wohl, und seinen ersten Job bei den städtischen Wasserbetrieben in San Francisco gab er nach kurzer Zeit wieder auf, sehr zum Leidwesen seines einst aus dem Schwarzwald eingewanderten Vaters.