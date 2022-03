Japanischer Technologiekonzern : Toshiba hängt nach gescheiterter Zweiteilung in der Schwebe

Das japanische Traditionsunternehmen Toshiba hängt in der Schwebe. Am Donnerstag stimmten die Anteilseigner auf einer außerordentlichen Hauptversammlung mehrheitlich gegen den Vorschlag des Managements, Toshiba zu zweiteilen. Das Votum der Anteilseigner ist nicht bindend, doch erschwert es eine Neuausrichtung des Konzerns. „Wir werden alle Optionen erwägen, die den Wert unseres Unternehmens steigern“, sagte Taro Shimada, der erst im März die Geschäftsführung übernommen hatte.

Im jahrelangen Streit zwischen dem Management und ausländischen Anlagefonds war die außerordentliche Hauptversammlung teils als Höhepunkt stilisiert worden. Nach dem ablehnenden Votum ist die Situation nun unklarer als zuvor. Das liegt auch daran, dass die Aktionäre einen Gegenvorschlag des Singapurer Anlagefonds 3D Investment Partners ablehnten, wonach Toshiba insbesondere einen Rückzug von der Börse durch den Verkauf an eine private Beteiligungsgesellschaft prüfen solle. Das Treffen offenbart so eine zutiefst zerstrittene Anteilseignerschaft. Die Aktie von Toshiba verlor am Donnerstag zeitweise 5 Prozent, ging am Schluss aber mit einem Minus von nur 0,5 Prozent aus dem Handel.

Nach Jahren der Skandale und versuchten Neuausrichtung fehlt vielen Aktionären das Vertrauen in das Management. Deshalb fordern Aktionäre wie 3D Investment Partners, der Anlagefonds Effissimo aus Singapur oder Farallon Capital aus dem Vereinigte Staaten, mit einem Rückzug von der Börse die Expertise privater Beteiligungsgesellschaften einzubringen. Diese Option ist nach Einschätzung von Analysten noch nicht vom Tisch, auch wenn die Option vom bisherigen Management abgelehnt wurde und im Kreis der Aktionäre keine Mehrheit fand.

Unklare Unternehmensstruktur

Mit den Patt der Aktionäre setzen manche Beobachter ihre Hoffnung darauf, dass der neue Toshiba-Chef Shimada jetzt den Spielraum habe, seine eigenen Vorstellungen durchzusetzen. „Ich bin der erste Präsident, der digitale Technik versteht“, hatte der 55 Jahre alte Shimada in diesem Monat seine Rolle an der Spitze von Toshiba selbstbewusst beschrieben. Am Donnerstag sicherte er abermals zu, hart zu arbeiten, um das Vertrauen aller Beteiligten, einschließlich der Aktionäre, der Kunden und der Beschäftigten zu gewinnen.

Seine Präferenzen, in welcher Unternehmensstruktur es mit Toshiba weitergehen soll, hat er noch nicht offenbart. Es ist vor allem unklar, ob Shimada einen Rückzug von der Börse für angemessen hält. Sein Interimsvorgänger, Satoshi Tsunakawa, der nun als Vorsitzender des Verwaltungsrats amtiert, ist dagegen, weil Toshiba dann öffentliche Aufträge verlieren würde. Auch würde es wichtige Teile des Nuklear- und Verteidigungsgeschäft abgeben müsse.

Toshiba hatte im vergangenen Jahr zuerst eine Dreiteilung des Unternehmens geplant, diese dann aber nach heftiger Kritik im Februar zu einer Zweiteilung umgewandelt. Die Aufspaltung soll mehr Effizienz und Zielstrebigkeit in die Geschäftsbereiche bringen, die sich von Halbleitern und Festplatten für Computer bis zu Kraftwerken und Zügen erstrecken.