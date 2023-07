Der Mann im Untergrund ist allgegenwärtig: Seit drei Jahren ist sein Konterfei auf Fahndungsplakaten in den Polizeidienststellen zu sehen, und im Betrugsprozess um die Milliardenpleite des Wirecard -Konzerns ist an fast jedem Verhandlungstag von ihm die Rede. Der mutmaßliche Haupttäter Jan Marsalek ist der Elefant im Raum, genauer, im halb unterirdischen Gerichtssaal der Justizvollzugsanstalt Stadelheim.

Nachdem im Sommer 2020 aufflog, dass die vorgeblichen 2 Milliarden Euro auf Wirecards Treuhandkonten nicht auffindbar waren, ist Marsalek auf der Flucht. Der engste Vertraute des damaligen Wirecard-Chefs Markus Braun steht auf einer „Red Notice“ von Interpol („Wanted by Germany“) und wird in Moskau vermutet. Bis vor kurzem gab es nicht wenige, die daran zweifelten, dass der 43 Jahre alte Österreicher überhaupt noch am Leben sei. Insofern ist sein Lebenszeichen, übermittelt durch seinen Anwalt Frank Eckstein, schon eine aufsehenerregende Nachricht.

An diesem Donnerstag steht vor dem Landgericht München eine Botschaft von Marsalek im Zentrum einer Auseinandersetzung zwischen dem Vorsitzenden Richter Markus Födisch und Alfred Dierlamm, dem Verteidiger des Hauptangeklagten Braun. Denn ein am Vorabend bekannt gewordenes Schreiben Marsaleks, in dem dieser behauptet, dass es das fragliche Drittpartnergeschäft des untergegangenen Zahlungsabwicklers wirklich gegeben habe, ist für Dierlamm so zentral, dass er es am liebsten sofort en detail in den Prozess einführen will.

„Ich habe keine Passwörter gehabt“

Doch Richter Födisch lehnt ab, Dierlamm tobt: „Hier nimmt ein Zeuge, der tiefste Einblicke hat, Stellung zum Sachverhalt.“ Marsaleks Schreiben entlarve den Kronzeugen der Staatsanwaltschaft, den ebenfalls angeklagten Oliver Bellenhaus, als Lügner. Staatsanwältin Inga Lemmers fühlt sich nun angesprochen, sagt, das Schreiben komme von Marsaleks Anwalt, nicht von ihm selbst: „Sie reden über einen international gesuchten Straftäter!“ Dierlamm legt nach und unterstellt dem Gericht, das Schreiben „in der Schublade verschwinden“ zu lassen. „Sie bewegen sich hier eng am Rand der Befangenheit“, donnert Dierlamm in Richtung Födisch, der daraufhin die Sitzung unterbricht und anschließend erklärt, das Marsalek-Schreiben vorerst nicht zu berücksichtigen.

Was es genau mit Marsaleks Nachricht aus dem Diesseits auf sich hat, darüber rätseln die Prozessbeobachter in Stadelheim. Warum meldet sich der mutmaßliche Drahtzieher hinter dem Wirecard-Betrug ausgerechnet jetzt? Marsalek-Anwalt Eckstein erklärte auf Anfrage der „Wirtschaftswoche“, dass er das Schreiben „im Auftrag meines Mandanten an das LG München“ geschickt habe. Immerhin der Posteingang wird sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch vom Landgericht bestätigt. Zum Inhalt äußern sie sich nicht.

Das übernimmt am Donnerstag Brauns Verteidiger Dierlamm. Denn für seinen Mandanten kommt die Einmischung von Marsalek wie gerufen. Seit Prozessbeginn vor acht Monaten hat es keinen einzigen Zeugen gegeben, der die Version von Braun, Opfer eines Milliardenbetrugs geworden zu sein, gestützt hätte. Nun meldet sich aber sein langjähriger Weggefährte und gibt im Prinzip genau dies zum Besten: Das Geschäft mit Drittpartnern (Third Party Acquiror, TPA) in Asien habe es anders als in der Anklage behauptet, sehr wohl gegeben. Zu erkennen sei es an den Zahlungsflüssen, an jenen Abermillionen Kreditkartenzahlungen, die über die vielen Partner verbucht worden seien.

Insofern werten Prozessbeobachter das Marsalek-Schreiben als Antwort auf den jüngsten Sachstandsbericht des Wirecard-Insolvenzverwalters. Rechtsanwalt Michale Jaffé hatte darin festgestellt, dass das TPA-Geschäft, das zuletzt einen Großteil der Umsätze und Gewinne von Wirecard ausmachte, komplett erfunden worden sei. Dazu hatte Jaffé die Herausgabe von Kontoauszügen bei der Bank OCBC in Singapur gerichtlich erzwungen. Auf deren Konten sollen die vermeintlichen Milliardenerlöse aus dem TPA-Geschäft gelegen haben – bevor sie angeblich nach Indonesien transferiert wurden. „Es ist erwiesen, dass die angeblichen Treuhandgelder der Wirecard bei der OCBC Bank zu keinem Zeitpunkt existierten“, heißt es in dem Bericht. Bei der Bank habe der Treuhänder nur einige Spesenkonten unterhalten.

An diesem 53. Verhandlungstag vernimmt Richter Födisch die frühere Wirecard-Vorständin Susanne Steidl. Die 52 Jahre alte Österreicherin gehört ebenfalls zur Kategorie all jener Zeugen, die den Angeklagten Braun nicht entlasten. Einmal sagt die Frau in dem pinkfarbenen Kostüm einen Satz, der um ein Haar die Braunsche Version des Milliardenbetrugs hätte stützen können. „Wirecard war sehr erfolgreich in dem Geschäft, das ich gekannt hatte.“ Steidl war als Produktvorstand für die technische Abwicklung zuständig, nicht für die Kunden von Wirecard. Und es gab ja auch echtes Geschäft, nur sorgte dies überwiegend für Verluste.

Einblicke in das von Marsalek betreute, angeblich so gewinnträchtige TPA-Geschäft hatte sie nach eigener Aussage nicht: „Ich habe keine Passwörter gehabt.“ Steidl beschreibt, wie so viele Zeugen vor ihr, das Verhältnis von Braun und Marsalek als ein sehr vertrautes. Nach Vorstandssitzungen habe Braun oft gesagt: „Jan, hast du noch mal fünf Minuten?“ Als der Konzern mit schweren Vorwürfen konfrontiert war, sei Steidl davon überzeugt gewesen, dass Braun und Marsalek weg mussten. „Das war meine solide Meinung.“