Am späten Sonntagmorgen schreitet Jan-Christian Dreesen in den Presseraum der Fußballarena des FC Bayern München, setzt sich an seinen Platz des Podiums und fummelt an dem Mikrofon. Es ist erst 17 Stunden her, seit der Klub mitten in seiner Meisterfeier in Köln verkündet hat, dass Dreesen den Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn ersetzen wird. Er wird gleich seine ersten Worte als Vorstandschef sagen. Und wenn man mit Menschen spricht, die mit ihm arbeiteten und arbeiten, dann ahnt man: Er ist in diesem Moment da, wo er hinwollte.

„Auch von mir erstmal ein herzliches Grüß Gott und Guten Morgen“, sagt Dreesen und fängt an zu erzählen. Über sich, über den FC Bayern. Später wird er sagen: „Wenn Sie die Chance kriegen, Vorstandsvorsitzender des wichtigsten Klubs Deutschlands und einer der wichtigsten Klubs in Europa zu werden, dann ist das etwas, was sehr, sehr selten oder eigentlich gar nicht im Leben passiert.“ Es ist die Chance seines Lebens. Es ist aber auch eine Chance, mit der er selbst nicht mehr gerechnet hat.

In diesem Sommer wollte Dreesen den FC Bayern, für den er seit Februar 2013 als Finanzvorstand arbeitet, verlassen. Er kann nicht mit Kahn, der seit 2021 dem Vorstand vorsitzt. Er will weg. Doch dann spitzt sich die Krise an der Säbener Straße zu. Schließlich entscheidet Uli Hoeneß, der Mann, der in München immer noch das Sagen hat, dass Kahn gehen muss. Und in der vergangenen Woche geht’s dann ganz schnell. Dreesen für Kahn – so entscheidet es der Aufsichtsrat am Freitag in einer Onlinesitzung.

Ein „Herr der Zahlen“

Am Sonntagmorgen in der Arena sagt Dreesen: „Mir ist Kommunikation wichtig und ich möchte wieder mehr zu einem Füreinander kommen. Das ist mir wirklich wichtig: Füreinander und miteinander. Und ein bisschen Freude sollte dann auch noch dabei sein. Meiner Meinung nach fängt das oben an.“ Es ist an diesem Morgen nicht seine einzige Aussage, die man als Kritik an Kahn verstehen muss.

Jetzt soll also Jan-Christian Dreesen, 55 Jahre alt, den FC Bayern München durch die nächsten zwei Saisons führen. So ist es vertraglich vereinbart. Er soll dafür sorgen, dass die Stimmung an der Säbener Straße wieder besser wird. Und was ist mit den größten und wichtigsten Entscheidungen? Was ist mit dem Sport? Darum kümmern sich vorerst wieder Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, der von 2002 bis 2021 Vorstandsvorsitzender war und am Dienstag in den Aufsichtsrat gewählt worden ist. Und doch wollen sie Dreesen an ihrer Seite haben, weil sie wissen, dass sie sich auf ihn verlassen können. Wer aber ist dieser Mann, dem Hoeneß und Rummenigge vertrauen?

Dreesen ist ein erfahrener Banker, ein „Herr der Zahlen“, wie es über analytisch denkende Menschen wie ihn oft heißt. Aber Dreesen ist nicht nur ein sachlich argumentierender Manager, er kann durchaus sehr emotional werden, wie seine Fehde mit Vorgänger Kahn gezeigt hat.