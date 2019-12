Englands Kneipen : Das britische Pub-Sterben ist erstmals seit Jahren gestoppt

Es hieß „Last order!“ – und dieses Mal final. Die letzte Bestellung für immer. In den vergangenen zwanzig Jahren ist die Zahl der Pubs in Großbritannien drastisch gesunken, von einst 60.000 auf nur noch gut 48.000. Traditionelle Pubs mit klingenden Namen wie Red Lion, The Royal Oak, The Crown, New Inn oder King‘s Head findet man in britischen Ortschaften und Städten an jeder dritten Ecke, hier trinkt man ein (zuweilen nicht ganz kaltes) Pint Real Ale oder Lager. Doch kämpfen viele Kneipen ums Überleben. Von einem breiten Pub-Sterben ist die Rede. Vor allem in kleineren Orten, auf dem Land haben viele dichtgemacht. Das ist für die Gegend oft ein herber Verlust, denn die Pubs bringen Leben, sie sind Treffpunkte der Geselligkeit. Laut den Zahlen des Statistikamts ONS haben in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt jeweils 732 Pubs oder Pubketten geschlossen.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Nun aber deutet sich erstmals seit langem eine Wende an: Laut den neuesten ONS-Zahlen gab es im vergangenen Jahr erstmals seit einem Jahrzehnt einen Zuwachs um immerhin 320 Pub-Unternehmen. Es könnte der Wendepunkt sein, der einen Schlussstrich unter das Pub-Sterben setzt. Der Gaststättenverband British Beer and Pub Association (BBPA), der etwas anders zählt als das ONS, bleibt vorsichtig und sieht noch keinen Grund für Entwarnung.