Jack Ma im Porträt : Der Dissident

Noch ist er nicht vergessen, noch pilgern sie zu seiner Haustür im „Garten am See“. „Bruder, ich muss mit Dir reden, bitte melde Dich“, hat einer neben das braune Holz geschrieben, daneben die Nummer eines Messengerdienstes. Ein anderer, mit Bitte um Rückruf auf dem Mobiltelefon: „Seit fünf Jahren jage ich Deinem Traum hinterher.“ Daneben, ungelenk wie die mit schwarzem Filzstift gekrakelte Kalligraphie, ein Wortspiel mit dem Namen des Inhabers der bescheidenen Wohnung im zweiten Stock: „Ma Wie Long Tou“, das Pferd wird zum Kopf des Drachen. „Yun Xing Ji Rui“, das Glück folgt der Wolke.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Ma Yun ist der Mann, der im Jahr 1997 diese sechs Zimmer hier im zweiten Stock erworben hat, 150 Quadratmeter für 450.000 Yuan, umgerechnet 90.000 D-Mark. Viel Geld für den Sohn eines Fotografen und einer Fabrikarbeiterin, der sein Land ins Internet bringen wollte und sich Geld leihen musste bei Freunden und Verwandten. Im Apartment 202, Einheit 1, Block 16, Wenyi-Straße Nummer 176 in der Wohnanlage „Garten am See“ in Hangzhou, östliches China, hat der neue Besitzer vor 24 Jahren viel mehr getan, als ein Unternehmen zu gründen. Jack Ma, wie er unter seinem englischen Namen bekannt ist in aller Welt, hat sein Land verändert.