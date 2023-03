Die Reimanns, eine der reichsten Familien Deutschlands, haben 2022 erhebliche Wertverluste ihres Firmenkonglomerats hinnehmen müssen. Anders als viele Industrieunternehmen konnte sich die von der Familie dominierte Dachgesellschaft JAB trotz ihres großen Portfolios aus Getränke- und Kaffeemarken, Parfüms, Caféhaus-Ketten und Tierkliniken nicht gegen die Krise stemmen. Das ist vor allem für die vor zehn Jahren ins Boot geholten Mitinvestoren keine gute Nachricht.

JAB-Vorstandschef Olivier Goudet verspricht nun in einem Investorenbrief Besserung. In einer von billigem Geld getriebenen mehrjährigen Aufschwungphase habe das konservative Portfolio von JAB nicht mithalten können. In der Krise – zunächst die Corona-Pandemie, nun der Krieg in der Ukraine – werde sich die Überlegenheit aber zeigen.

Nach mehr als 5,1 Milliarden Euro Gewinn im Jahr davor meldete JAB für 2022 einen Wertverlust von 4,47 Milliarden Euro. Ein Großteil der Unternehmen hat teils erheblich an Wert verloren, Teile der Fast-Food-Ketten waren geschlossen. Nachdem die Probleme bei ihrem börsennotierten Parfümkonzern Coty langsam ausgeräumt sind, macht der Familie aktuell die schwache Wertentwicklung des Getränkekonzerns Keurig Dr Pepper zu schaffen.

Weil die Reimanns und ihre Mitinvestoren im Vorjahr allerdings auch unverdrossen zukauften, reduzierte sich der Wert des gemeinsam kontrollierten Imperiums „nur“ um 2,2 Milliarden auf 49,5 Milliarden Euro. Das den „Eigentümern zurechenbare Eigenkapital“ – im Wesentlichen also das Vermögen der Geschwister Renate Reimann-Haas, Wolfgang Reimann, Matthias und Stefan Reimann-Andersen samt Familien – schrumpfte von fast 28 Milliarden auf knapp 25 Milliarden Euro.

Die Zahlen entstammen dem soeben veröffentlichten Geschäftsbericht. Eine Pressekonferenz mit der Möglichkeit nachzufragen veranstaltete JAB nicht. Die Familie gehört zu den verschwiegensten Industriellenclans überhaupt, die Mitglieder treten öffentlich nie in Erscheinung. Grundstein ihres Vermögens bildet das Erbe des Ludwigshafener Chemieunternehmens Benckiser. Vier der neun Kinder des Eigentümers Albert Reimann entschlossen sich, ihre Anteile zu behalten und als Unternehmer weiterzumachen, der Rest der Sippe wurde später ausbezahlt.

Anfangs nur mit eigenem Geld, seit 2011 als Investmentgesellschaft mit Ko-Investoren – reiche Familien bis hin zu Pensionsfonds – hat die Familie unter Führung des charismatischen Kölners Peter Harf Milliarden an Wert geschaffen. Seit einiger Zeit schon allerdings kriselt es, die einst wichtigste Beteiligung – der Parfümkonzern Coty – hatte sich bei der Übernahme ehemaliger Wella-Marken vom Konsumgüterkonzern Procter & Gamble überhoben und musste mehrfach umgebaut werden. Peter Harf scheint das Glück verlassen zu haben, der 76 Jahre alte Familienvertraute ist dennoch weiter als „Chairman“ aktiv. Wann der vor zwei Jahren installierte Vize-Chairman und potentielle Nachfolger, der Belgier Joachim Creus, das Ruder übernimmt, ist nicht bekannt.

Vorstandsvorsitzender der Dachgesellschaft, die mit gerade mal knapp 60 Beschäftigen von Luxemburg und London aus das Milliardenimperium steuert, ist der ehemalige Mars-Finanzchef Olivier Goudet. Und er macht sich offenbar Sorgen um den Ruf von JAB als Investor und Firmenbauer. Aus Anlass der zehnjährigen Gründung der Investmentgesellschaft verschickte er jedenfalls zum Geschäftsbericht einen Brief an seine Investoren. Darin räumt er ein, dass die Wertentwicklung in den letzten zehn Jahren mit durchschnittlich 13 Prozent im Jahr sogar hinter der des breiten Aktienindex MSCI World mit 13,3 Prozent zurückgeblieben ist.