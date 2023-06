Aktualisiert am

Rieseninvestition in Italien : Bekommt Berlusconi nun seine Jahrhundertbrücke?

Die italienische Regierung unternimmt einen neuen Anlauf, um Sizilien mit dem Festland zu verbinden. Sie will für mehr als 13 Milliarden Euro die größte Schrägseilbrücke der Welt bauen – und denkt schon über den Namen nach.

Die Straße von Messina: Hier soll Sizilien an Kalabrien angebunden werden. Bild: Picture Alliance

Nur die Römer sollen es geschafft haben: Im Jahre 251 vor Christus errichteten sie laut einiger Geschichtsschreiber eine schwimmende Holzbrücke zwischen Sizilien und Kalabrien und brachten so unter anderem Dutzende von Elefanten aufs Festland, die sie in einer Schlacht gegen Karthago erobert hatten. Seitdem gab es etliche Versuche, eine feste Verbindung über die Meeresenge bei Messina zu schaffen, doch sie scheiterten allesamt.

Die Regierung von Giorgia Meloni und ihr nimmermüder Infrastrukturminister Matteo Salvini starten nun einen neuen Anlauf. In ungefähr einem Jahr könnten die Arbeiten für die größte sogenannte Schrägseilbrücke der Welt beginnen, erklärte Salvini jüngst. 2030 solle die Verbindung in Betrieb gehen – hängend an zwei fast 400 Meter hohen Brückenpfeilern, mehr als 3600 Meter lang und 65 Meter über dem Meeresspiegel, sodass auch große Kreuzfahrtschiffe darunter Platz haben.