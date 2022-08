Rettung von ITA Airways : „Unterwerfung unter Deutschland – nein“

Der mögliche Verkauf von ITA Airways an ein Konsortium mit Beteiligung der Lufthansa führt zum Streit in Italiens Wahlkampf. Das gibt einen Vorgeschmack auf potentielle Konflikte mit der umfragestärksten Rechtspartei Fratelli d’Italia.

Die Rettung der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways, der Nachfolgerin von Alitalia, ist zum Thema des italienischen Wahlkampfs geworden. Der geplante Verkauf steht damit auf der Kippe, denn er hat ein Gezerre streitender Kräfte ausgelöst. Die Lufthansa galt zusammen mit der Reederei MSC im Besitz der italienischen Familie Aponte eigentlich als Favorit und exklusiver Verhandlungspartner für die Übernahme, nachdem sich das italienische Finanzministerium positiv zu dem Angebot geäußert hatte. Jetzt verlangt die italienische Regierung aber, dass nicht nur MSC-Lufthansa, sondern auch das schon als geschlagen geltende Konsortium aus der Fondsgesellschaft Certares sowie Air France und Delta Airlines sein Angebote erneut vorlegt und nachjustiert. In zehn Tagen will die Regierung eine Entscheidung treffen, wie Ministerpräsident Mario Draghi am Donnerstagabend in Rom sagte.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland. Folgen Ich folge



Zuletzt hatte es Sorgen gegeben, dass sich die Privatisierung hinziehen und deshalb platzen könnte. Weil die Regierung Draghi seit ihrem Rücktritt eigentlich nur noch Verwalterin der Geschäfte ist, sind die Verhandlungen mit den vorgesehenen Käufern bisher nicht in Gang gekommen. Der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr hatte daher am Donnerstag gemahnt: „Wir können nicht ewig zuschauen, wie sich der Prozess hinzieht. Es muss voran gehen“. Entscheidend sei, dass „ITA zu klein ist, um allein zu überleben.“

Meloni bevorzugt nationale Lösung

Prompt kam eine Retourkutsche aus Italien, und zwar von der rechtsnationalen Partei Fratelli d’Italia, die in den Umfragen führt und bei den Parlamentswahlen am 25. September die stärkste Kraft in der Regierung werden könnte. „Die Herren der Lufthansa werden darauf hingewiesen, dass wir nicht unter der Herrschaft des Deutschen Reiches stehen. Diese einschüchternden Formulierungen sind für ein freies und souveränes Land unzulässig“. So sprach Fabio Rampelli, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Fratelli d’Italia. Seine Worte können einen Vorgeschmack geben auf das, was den deutsch-italienischen Beziehungen droht, wenn die Fratelli d’Italia bald an die Regierung kommen sollten. „Private Beteiligung ja, Unterwerfung unter Deutschland, nein“, sagte Rampelli und forderte Draghi auf, die Entscheidung über die Privatisierung der kommenden Regierung zu überlassen.

Weniger drastisch hat sich bisher die Parteichefin Giorgia Meloni geäußert, die bald Ministerpräsidentin werden könnte, doch auch sie will die Sache im Falle eines Wahlsieges selbst in die Hand nehmen und bevorzugt eine nationale Lösung – so wie schon Silvio Berlusconi im Jahr 2008, der den damals geplanten Einstieg von Air France zum Wahlkampf-Thema machte und ihn damit verhinderte. Am Ende verlängerte er damit nur das Siechtum von Alitalia, der Vorgängerin von ITA Airways.

Dem Anliegen, die Privatisierung und Rettung von ITA Airways der kommenden Regierung zu überlassen, erteilte Draghi nun eine Absage. Er stellte klar, dass seine Regierung die Entscheidung über den Käufer treffen werde. Dennoch wird sich die Privatisierung bis in die Zeit nach den Wahlen hinziehen; sie ist damit von neuer Unsicherheit überschattet. Die Zeit drängt. ITA Airways hat im Juni erstmals einen kleinen Gewinn gemacht, doch nach dem Sommergeschäft dürfte es wieder anders aussehen.

Die ITA-Gewerkschaften und das Management befürworten ohne Einschränkung das Übernahmeangebot von MSC und Lufthansa, das auch gar kein mehrheitlich deutsches Angebot ist: Die Reederei MSC sitzt zwar in Genf, doch sie gehört der italienischen Familie Aponte; sie soll 60 Prozent und die Lufthansa 20 Prozent erhalten. Die restlichen 20 Prozent bleiben beim italienischen Staat. Lufthansa und MSC boten zuletzt 850 Millionen Euro für 80 Prozent des Kapitals. Die Gewerkschaften prüfen, zugunsten des MSC-Lufthansa-Angebots sogar zu demonstrieren oder zu streiken, denn 3600 Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel.

Mehr zum Thema 1/

Fratelli d’Italia hat eine Koalition mit der Rechtspartei Lega und den Konservativen von Forza Italia gegründet, um an die Regierung zu gelangen. Innerhalb der Verbindung herrschen Meinungsverschiedenheiten zum Thema ITA Airways. Edoardo Rixi, der für die Lega Mitglied des Transportausschusses im Parlament ist, hat das MSC-Lufthansa-Angebot ausdrücklich unterstützt und verurteilte die Polemik durch Fratelli d’Italia.