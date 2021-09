Einigung in Japan : Apple weicht den App Store auf

Umstrittene Geschäfte: In den physischen Apple-Läden ist der Andrang ebenso groß wie in dem digitalen App Store des Konzerns. Bild: AP

Kaum ein Tag vergeht derzeit ohne Regeländerungen im App Store. Apple hat jetzt eine Einigung mit der japanischen Wettbewerbsaufsicht angekündigt, die Neuerungen für App-Entwickler auf der ganzen Welt bringen soll. Einer bestimmten Gruppe von Apps will der Elektronikgigant künftig mehr Möglichkeiten geben, Nutzer außerhalb seiner Plattform zu registrieren. Das würde es den Betreibern dieser Apps erleichtern, Apples eigenes Bezahlsystem zu umgehen, das mit einer Provision von bis zu 30 Prozent verbunden ist.

Diese Einigung kommt nur wenige Tage, nachdem in Südkorea ein Gesetz beschlossen worden ist, wonach Betreiber von App-Plattformen wie Apple und Google die Entwickler von Anwendungen nicht mehr zwingen dürfen, ihre eigenen Bezahlsysteme zu nutzen. In der vergangenen Woche hat Apple außerdem einen Vergleich geschlossen, um eine Klage einer Gruppe von App-Entwicklern beizulegen. Ihnen soll es künftig erleichtert werden, ihre Nutzer auf alternative Bezahlmöglichkeiten hinzuweisen.

Mit dem jetzt verkündeten Zugeständnis erreichte Apple, dass die japanische Wettbewerbsaufsicht eine seit fünf Jahren laufende Untersuchung eingestellt hat. Der Regulierer hatte dem amerikanischen Unternehmen vorgeworfen, mit dem Verbot der Hinweise auf die Möglichkeit zur Bezahlung über externe Internetseiten halte es Konsumenten von günstigeren Einkaufschancen ab. Er sah darin einen möglichen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. Apple hat mit seinen iPhones in Japan einen Anteil von 46,5 Prozent am Markt für Smartphones. Im Jahr werden in Japan etwa 30 Millionen Smartphones verkauft.

Reader-Apps dürfen nun externen Bezahlvorgang verlinken

Die Einigung bezieht sich ausdrücklich nur auf Programme, die von Apple als „Reader-Apps“ eingestuft werden. Darunter fallen Anbieter von Abonnements für digitale Medieninhalte wie Musik, Filme und Bücher. Beispiele dafür sind der Videodienst Netflix, die Musik-App Spotify und die Buchplattform Kindle von Amazon. Diese Anbieter umgehen Apples Bezahlsystem zum Teil schon heute, sind aber gezwungen, dies auf nicht sonderlich nutzerfreundliche Weise zu tun. Netflix zum Beispiel erlaubt es nicht, nach dem Herunterladen seiner App auf ein iPhone direkt dort ein Konto einzurichten, denn damit würde die Provision fällig. Stattdessen muss die Registrierung anderswo erfolgen, etwa auf der Internetseite von Netflix, und erst dann können Abonnenten auch die iPhone-App nutzen. Nach der jetzt geschlossenen Vereinbarung dürften Reader-Apps künftig innerhalb der App einen einzelnen Link platzieren, der zu ihrer Internetseite führt, wo dann das Konto eingerichtet und verwaltet werden kann.

Spotify profitiert nun zwar von den Zugeständnissen, nannte sie in einer Mitteilung aber „begrenzt“ und sagte, dies löse nicht alle Probleme. Der Musikdienst gehört zu den schärfsten Kritikern von Apples Geschäftspraktiken im App Store. Er hat eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht, die zur Grundlage eines im vergangenen Jahr eröffneten Kartellverfahrens wurde.

Auch Videospielhersteller erheben Forderungen

Auch die japanische Aufsichtsbehörde betonte, dass sich die Einigung mit Apple nur auf bestimmte digitale Inhalte beziehe. Sie sagte allerdings, auch Ermittlungen in anderen Segmenten wie Videospielen seien noch möglich. Videospiele stehen derzeit im Mittelpunkt einer der spektakulärsten Auseinandersetzungen rund um Apples App Store. Vor fast genau einem Jahr hat der Videospielehersteller Epic Games (Fortnite) eine Klage gegen Apple eingereicht und wirft dabei dem Konzern vor, sein Monopol auf iPhones auszunutzen, um App-Entwicklern seine Konditionen aufzuzwingen, also zum Beispiel eine 30-Prozent-Provision auf Transaktionen innerhalb der Apps. In dieser Auseinandersetzung fand in diesem Frühjahr ein Prozess statt, das Urteil wird in naher Zukunft erwartet. Epic hat in seiner Klage eine Änderung von Apples Geschäftsmodell gefordert. Der Epic-Vorstandsvorsitzende Tim Sweeney zeigt sich von den jüngsten Zugeständnissen des Konzerns wenig beeindruckt. Er twitterte, Apple passe von Tag zu Tag seine Strategie etwas an in der Hoffnung, seine Praktiken im Kern aufrechterhalten zu können. Die Reader-Apps bekämen jetzt einen „besonderen Deal“.

Japans Regulierer unterstrichen derweil, es sei nicht verboten , dass Anbieter im Apple Store ihre Apps zu Reader-Apps umgestalteten, um von den neuen Regeln profitieren zu können. Als Teil des Abkommens verpflichtete Apple sich, in den kommenden drei Jahren der japanischen Wettbewerbsaufsicht regelmäßig Bericht zu erstatten über Verbesserungen der Richtlinien zur Zulassung von Apps im App Store. Dabei geht es vor allem um Bedenken der Monopolaufsicht, dass Apple mit unklaren Zulassungsregeln den Wettbewerb beschränke. Apple sieht sich auch auf seinem amerikanischen Heimatmarkt verstärktem Druck von Politikern und Regulierern gegenüber. Im Senat wurde kürzlich von Vertretern beider Parteien ein Gesetzentwurf vorgelegt, der erhebliche Veränderungen der Geschäftsmodelle von App-Plattformen bringen könnte. Deren Betreiber dürften demnach App-Entwickler nicht mehr zwingen, ihre eigenen Bezahlsysteme zu nutzen, und sie müssten es Nutzern erlauben, Apps außerhalb der App Stores herunterzuladen.