Kadri Samsunlu führt den größten und am schnellsten wachsenden Flughafen in Europa. Geht es nach ihm, gibt es am Istanbuler Airport noch viel Platz für viel mehr Passagiere und Fracht.

Kadri Samsunlu hat gerade viel um die Ohren. Zwar hat der Flughafen Istanbul, dessen Betreibergesellschaft IGA der 55 Jahre alte Samsunlu vorsteht, die Folgen von Corona und Krieg gut abgewettert. Doch dann kam das Erdbeben im Südosten der Türkei. In den ersten Tagen ging es darum, den reibungslosen Transport der aus Dutzenden Ländern einfliegenden Retter zu organisieren. Jetzt steht Hilfe vor Ort an: 350 Wohncontainer für 1500 Menschen hat Samsunlu organisiert, seine Leute sind in den Flughäfen der Erdbebenregion: „Wir arbeiten jede Minute, um zu helfen.“

Dabei ist in Istanbul genug zu tun. Der nach fünf Jahren Bauzeit im Jahr 2019 eröffnete Großflughafen im Nordwesten der Metropole wächst schnell. Im Januar zählte kein anderer in Europa so viele Passagiere wie Istanbul Havalimani: 5,6 Millionen. So war es 2022, und auch in den Jahren davor.