Messe in Berlin : Ist die IFA noch zu retten?

Manchmal sind es die kleinen Dinge, welche die große Aufmerksamkeit erregen. Auf die Frage, was in diesem Jahr auf der IFA besonders von Interesse sein könnte, fällt dem Messemanagement eine Zahnbürste ein. Der in Berlin präsente französische Anbieter Y-Brush stellt ein Gerät vor, das mit einem Hochgeschwindigkeitsversprechen daherkommt: Statt in den üblichen zwei Minuten soll es sämtliche Zähne in nur zehn Sekunden reinigen können. Für Leute, für die Zeit viel Geld ist, das ideale Werkzeug. Denn mit ihm spart man sich in einem Jahr mehr als zehn Putzstunden. In dieser Zeit verdienen Spitzenkräfte wie der gerade ausgeschiedene VW-Chef Herbert Diess gut 10 000 Euro.

Natürlich wissen auch der neue IFA-Verantwortliche David Ruetz und seine Kollegen: Das ist nur eine nette Petitesse auf der Konsumelektronikschau, die früher Internationale Funkausstellung hieß. Das große Geschäft wartet woanders. Konnektivität, Nachhaltigkeit und Smart Living lauten die Schlagworte der IFA, die am Freitag ihre Pforten öffnet und die traditionell das Weihnachtsgeschäft einläutet – bis zur Pandemie jedenfalls.Nun, drei Jahre nach der letzten „großen“ IFA, wie die Messegesellschaft es formuliert hat, ist in Berlin wieder „Ready, Steady, Show“ angesagt. „Die IFA Berlin ist wieder da“, sagt der Vorsitzende der Messe-Geschäftsführung, Martin Ecknig. Die weltweit führenden Technologiemarken und Händler seien in großer Zahl zurückgekehrt.