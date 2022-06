Unternehmergespräch : „Viele sanieren ihre Dächer ohne Zuschüsse“

Aktualisiert am

Da, wo oben ist: Jan, Mark und Tim Bauder (von links) auf dem Dach ihres Unternehmens am Sitz in Stuttgart Bild: Verena Müller

Wer bei der Bauder GmbH in Stuttgart aus dem obersten Stockwerk aus dem Fenster des Besprechungszimmers schaut, blickt auf ein eintöniges, nüchternes, schwarzes Flachdach – und auf bunte Gräser, die in unterschiedlicher Höhe wachsen. „Es gibt einen Trend zur Begrünung von Dächern in den Städten. Die Kommunen machen da auch Druck“, sagt Tim Bauder, einer der drei geschäftsführenden Gesellschafter des Herstellers von Dachsystemen. Die Begrünung von Gebäuden ist längst kein Nischenthema mehr. Der Markt wächst, und im Zuge des Klimawandels spielen Dach- und Fassadenbegrünung eine immer wichtigere Rolle. Das diene der Hitze- und Überflutungsvorsorge, heißt es.

Stuttgart belegt mit 4,1 Quadratmeter Gründach je Einwohner den Spitzenplatz unter den deutschen Städten, wie der Bundesverband Gebäude Grün berichtet. Mehr als ein Drittel der Städte jenseits von 50 000 Einwohnern förderten Dach- und Fassadenbegrünungen. Und zahlreiche Kommunen unterstützen Pflanzen auf den Dächern indirekt, indem die Niederschlagswassergebühr gemindert wird, sofern ein Gründach vorhanden ist.