Trostpflaster für Börsengang : 2000 Euro extra für jeden VW-Mitarbeiter

Die Börsenpläne für den Sportwagenhersteller Porsche sind über Monate gereift. Doch als sie öffentlich werden, geht es im Mutterkonzern Volkswagen drunter und drüber. Das zeigt sich abermals, als VW am Freitagmorgen kurzfristig zu einer Telefonkonferenz für Medien und Finanzanalysten einlädt. Am Vorabend hatte der Aufsichtsrat Eckpunkte für den Börsengang festgezurrt.

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge

Jetzt sollen Details folgen. Aber Konzernchef Herbert Diess, der sich über sein Telefon eingewählt hat, kämpft mit schlechter Verbindung und ist kaum zu verstehen. „I’m afraid we lost him“, sagt einer der Unternehmenssprecher, der das improvisiert wirkende Treffen zu steuern versucht und in diesem Moment fürchtet, dass sein wichtigster Manager aus dem Call geflogen ist. Dann ist Diess plötzlich wieder zu hören und spricht von Flexibilität und ungenutzten Potentialen, die mit dem Initial Public Offering, kurz: IPO, gehoben würden.

Kurse von VW und Porsche trotz Börsenchaos im Plus

Den Finanzmärkten ist das Chaos egal. Nachdem die Aktienkurse von VW und der Beteiligungsgesellschaft der Aktionärsfamilien, der Stuttgarter Porsche SE, in den vergangenen Tagen schon kräftig zugelegt hatten, liegen sie am Freitag abermals mit 4,8 und 4,3 Prozent im Plus. Anleger hoffen auf weitere Kursgewinne, wenn die Werte im VW-Konzern durch eine eigene Notierung seiner Sportwagenikone transparenter werden. Auch die Familien Porsche und Piëch unterstützen die Pläne, ebenso wie der Betriebsrat und das an VW beteiligte Land Niedersachsen. Finanzvorstand Arno Antlitz, der am Freitag als einziger Teilnehmer halbwegs souverän durch den Call führt, formuliert es so: Man habe ein Modell gefunden, von dem alle Beteiligten profitierten. Der typische Wolfsburger Interessenausgleich scheint gelungen, sodass der IPO je nach Börsenumfeld im vierten Quartal über die Bühne gehen kann.

Besonders augenfällig ist der Nutzen für die Beschäftigten, den die Arbeitnehmervertreter um Betriebsratschefin Daniela Cavallo geschickt auszuhandeln wussten. Zusammen mit Niedersachsen können sie Beschlüsse im Aufsichtsrat blockieren, weshalb ihr Plazet wichtig war. Im Eckpunktepapier ist nun festgehalten, dass ein wesentlicher Teil der Erlöse aus dem IPO in deutsche Werke und einen beschleunigten Umbau zur E-Mobilität fließen soll, was gut für die Beschäftigung ist. Darüber hinaus gibt es handfeste Zahlungen: 2000 Euro soll jeder der 130 000 Mitarbeiter in der Volkswagen AG und der VW Sachsen GmbH bekommen, wenn Porsche tatsächlich an die Börse geht. Rein rechnerisch summiert sich das auf 260 Millionen Euro. In der Telefonschaltung spricht Finanzvorstand Antlitz sogar von 300 Millionen Euro, die über diese „Mitarbeiterbeteiligung“ an die Belegschaft fließen sollen.

Für Betriebsratschefin Cavallo kommt das Signal an die Beschäftigten gerade recht, denn sie muss sich bald einer Betriebsratswahl am Wolfsburger Stammsitz stellen. Dort war der Unmut zuletzt groß. Denn die Belegschaft der Marke VW kämpfte mit niedriger Auslastung, die mit der Halbleiterkrise zu tun hatte. Knappe Steuerungschips steckte der Konzern lieber in margenstarke Modelle von Porsche und anderen Premiummarken, was die Wolfsburger Mitarbeiter schmerzlich zu spüren bekamen. Statt üppiger Erfolgsboni erhielten sie für 2021 nur eine Mindestzahlung von 1700 Euro, zuzüglich einer noch ausstehenden Corona-Prämie von 500 Euro. Die Aussicht auf eine Sonderausschüttung im Zusammenhang mit dem IPO von Porsche dürfte die Gemüter ein Stück weit beruhigen. Außerdem stehen zusätzliche Mittel für Batteriezellfabriken in Aussicht. Das ist für das Land Niedersachsen relevant, das sich nach Salzgitter einen weiteren Standort im ostfriesischen Emden wünscht. Finanzvorstand Antlitz betont, ein Börsengang des Batteriegeschäfts sei nicht ausgeschlossen, sollte VW zu dem Schluss kommen, dass dies für die Weiterentwicklung des Segments Sinn ergebe.

Die Familien Porsche und Piëch wiederum wollen 25 Prozent der Stammaktien des Sportwagenherstellers kaufen und sich dadurch mehr Zugriff auf die Keimzelle ihres Aufstiegs verschaffen. Derzeit sind sie nur indirekt am Unternehmen beteiligt, und zwar über ihre Porsche SE, die 53,3 Prozent der Stammaktien von VW hält. Die jetzt geplante direkte Beteiligung ist komplex und wird viel Geld kosten. Zwar will der VW-Konzern fast die Hälfte seiner Einnahmen aus dem IPO als Sonderdividende ausschütten, wodurch der Porsche SE erhebliche Mittel zuflössen.

Rein rechnerisch wird das aber nicht reichen, um den geplanten Kauf der Porsche-Stammaktien komplett zu finanzieren. Möglicherweise muss die Holding mehrere Milliarden Euro an Schulden aufnehmen oder einen Teil ihrer VW-Aktien verkaufen. Spielräume gebe es genug, betont ein Sprecher, der auf die „exzellente Eigenkapitalquote“ und „positive Nettoliquidität“ der Porsche SE verweist: „Wir haben grundsolide Finanzierungspläne ausgearbeitet, um in unterschiedlichen Preisszenarien für den Börsengang robust aufgestellt zu sein.“

Wie viel Geld für Investitionen im VW-Konzern übrig bleibt, hängt von der Bewertung ab, die Porsche an der Börse erzielt. Geht man von 90 Milliarden Euro Unternehmenswert aus, fließen dem Konzern über den Verkauf von Stammaktien an die Familien und die geplante Platzierung eines Viertels der Vorzugsaktien am Markt rund 23 Milliarden Euro zu. Abzüglich der Sonderdividende und Mitarbeiterbeteiligungen blieben etwa 11 Milliarden Euro.

Geld allein ist aber nur einer von vielen Faktoren, die laut Konzernchef Diess für den IPO sprechen. Es gehe darum, Profil und Wert der Marke Porsche zu steigern und ihr unternehmerische Freiheit zu geben, sagt er in dem Call, als er eine Zeit lang gut zu verstehen ist. VW werde flexi­bler und könne besser auf Umbrüche reagieren – zum Nutzen der gesamten Gruppe.