Investorenkonferenz in London : Daimler will Milliarden beim Personal sparen

Daimler plant für die nächsten Jahre deutliche Kostensenkungen und wird trotzdem eine deutlich schlechtere Rendite erzielen als langfristig eigentlich vorgesehen. Das zeigen die Eckpunkte der Strategie, die der seit Mai amtierende Daimler-Vorstandschef Ola Källenius an diesem Donnerstag in London vor Analysten und Investoren präsentiert. Diese ersten Informationen stellten die Anleger aber offenbar nicht zufrieden. Die Daimler-Aktie war im frühen Handel mit einem Kursminus von 3 Prozent der schlechteste Wert im Deutschen Aktienindex.

„Die Kostenbelastungen zur Erreichung der CO2-Ziele erfordern umfassende Maßnahmen zur Effizienzsteigerung“, wird Ola Källenius in einer Pressemitteilung zitiert: „Dazu gehören auch die Verschlankung unserer Prozesse und Strukturen.“ Allein die Personalkosten in der Sparte Mercedes-Benz Cars sollen bis Ende 2022 um mehr als eine Milliarde Euro sinken. Dazu sollen sowohl im Management als auch in den indirekten Bereichen – außerhalb der Produktion – Stellen abgebaut werden, teilte der Stuttgarter Konzern vor dem Start der Investorenveranstaltung mit.

Um die Maßnahmen „so verträglich wie möglich zu gestalten“ sei man mit den Arbeitnehmervertretern in engem Austausch, heißt es in der Mitteilung weiter. Von Seiten des Konzernbetriebsrats hatte der Daimler-Vorstand aber umgehend Widerstand zu spüren bekommen, als vergangene Woche erste Details zu den Sparvorschlägen aus der Unternehmensleitung bekannt wurden, darunter der Abbau von 10 Prozent des Führungspersonals, aber auch der Verzicht auf Gehaltserhöhungen.

Daimler Trucks mit Wachstumschancen

Auch in der Van-Sparte sollen die Personalkosten um 100 Millionen Euro verringert werden. Um 300 Millionen Euro sollen die Personalkosten im Bereich Mercedes-Benz Trucks Europe sinken. Einzig in der Sparte Daimler Mobility, in der Finanzdienstleistungen, Flottengeschäft und neue Mobilitätsservices zusammen gefasst sind, ist von Personalkosten-Einsparungen nicht die Rede. Für die Daimler-Belegschaft in Deutschland hat der Betriebsrat schon vor zwei Jahren eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2029 ausgehandelt.

Weitere Schwerpunkte der von Källenius präsentierten Strategie sind Einsparungen bei den Materialkosten und eine Eindämmung der zuletzt stark gewachsenen Investitionsbudgets. Die Renditen, die Daimler damit zu erreichen glaubt, liegen deutlich unter den Margen der vergangenen Jahre. Mit Autos und Vans werde Mercedes eine Umsatzrendite im laufenden Geschäft von mindestens 4 Prozent im Jahr 2020 und von mindestens 6 Prozent im Jahr 2022 erreichen, aber nur vor möglichen Zöllen, über die ja bisher keine Klarheit herrscht.

Für Daimler Trucks hält der Stuttgarter Konzern sogar eine etwas höhere Rendite für möglich, nämlich mindestens 5 Prozent im nächsten Jahr und mindestens 7 Prozent im Jahr 2022. Vor allem der Markt für schwere Lastwagen, auf den sich Daimler Trucks verstärkt konzentriert, biete weltweite Wachstums- und Gewinnperspektiven, heißt es dazu. Mercedes-Benz Cars wiederum soll sich als „Pionier für nachhaltigen modernen Luxus“ positionieren.