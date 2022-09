F.A.Z.-exklusiv : Die oberste deutsche Banken- und Luftfahrtretterin geht

Jutta Dönges ist anders als ihre Vorgänger. Ihre 13 Jahre lange Tätigkeit für die Investmentbank Goldman Sachs hat sie geprägt. Die studierte Wirtschaftsingenieurin hat dort von der Pi­ke auf gelernt, wie man in internationalen Teams für Unternehmenskunden Zukäufe strukturiert und bestmöglich finanziert. Nach drei weiteren Jahren in der Ge­schäftsführung der deutschen Tochter­gesellschaft der schwedischen Bank SEB hat die 49 Jahre alte Dönges ab 2014 ihre ungewöhnliche Kapitalmarktexpertise in den staatlichen Bankenrettungsfonds Soffin eingebracht, dessen Leitung sie 2016 vom früheren Dresdner-Bank-Chef Herbert Walter übernahm. Damit hat sie Verluste für den Steuerzahler verringert.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Seit der Soffin 2018 in die Finanzagentur eingegliedert wurde, leitet Dönges diese 300 Mitarbeiter starke Gesellschaft des Bundesfinanzministeriums, die für das Schuldenmanagement des Bundes zuständig ist. Seit 2020 verantwortet sie auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, mit dem die Bundesregierung Unternehmen in der Corona-Krise stützt, darunter mit Eigenkapital die Lufthansa und den Tourismuskonzern TUI . Doch jetzt bricht Dönges auf zu neuen Ufern. Sie habe sich entschieden, ihren Vertrag als Geschäftsführerin nicht zu verlängern und zum 31. Oktober auszuscheiden, teilte die Finanzagentur der F.A.Z. auf Nachfrage am Montag mit.

COMMERZBANK AG -- -- (--) Xetra London SE Int. Level 1 Schweiz OTC Tradegate Stuttgart Lang & Schwarz Frankfurt Schweiz Wien 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Ein neues Mandat im obersten Leitungsgremium des kanadischen Unternehmens Rock Tech, das mit Mercedes kooperiert und von 2026 an jährlich 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid für Fahrzeugbatterien liefern will, dient ihr als Brücke in die neue Etappe ihrer Karriere. Rock Tech bietet ihr keine feste Ressortzuständigkeit an. Aber auch als Non-Executive kann sie operativ agieren, wie sie es auch in der Fi­nanzagentur gern tat. Das geschieht allerdings eher im Verborgenen an Frankfurts Stadtrand.

Bekannter dagegen sind Dönges’ Tätigkeiten als Aufsichtsrätin des Bundes in der Commerzbank und bei TUI. In diesen Gremien übte sie kontrollierende Funktionen aus. Mehrmals gab es Berichte, der noch mitten im Berufsleben stehenden Frau ge­nüge die Aufgabe der Kontrolleurin des Vorstandes nicht. Sie strebe vielmehr selbst in den Vorstand, was ihr verwehrt worden sei. Plausibler jedoch scheint, dass Dönges tatsächlich gefragt wurde, ob sie nicht Firmenkundenvorstand der Commerzbank werden wolle, und von sich aus wohlkalkuliert absagte. Im Analysieren und Rechnen macht ihr so schnell niemand etwas vor.

Das Bankenretten sei für den Staat kein Geschäft, pflegten dagegen Dönges’ Vorgänger zu sagen, wenn sie eine Bilanz des 2008 geschaffenen Finanzmarktstabilisierungsfonds Soffin zogen. Schließlich ging es mit der Notverstaatlichung des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate , der Teilverstaatlichung der Commerzbank und der Abwicklung der West LB in den Jahren der Finanzkrise zwischen 2008 bis 2012 vor al­lem darum, einen Zusammenbruch des Fi­nanzsystems zu verhindern. Aber man hatte leider bei den Leitern des staatlichen Rettungsfonds Soffin auch selten den Eindruck, sie würden für die Steuerzahler das Allerletzte rausholen. Man tritt den beiden Landesbankern Günther Merl und Hannes Rehm sowie dem früheren Volksbankenverbandspräsidenten Christopher Pleister wohl kaum zu nahe, wenn man sie für keine besonders ausgewiesenen Deal-Maker-Experten hält.