Hubertus Mühlhäuser : „Jemand wird sich immer an Managergehältern reiben“

Zur Person

Seit rund einem Jahr ist Hubertus Mühlhäuser Vorstandsvorsitzender des Lastwagen- und Traktorenkonzerns CNH Industrial, zu dem Marken wie Iveco, Magirus und Steyr gehören. Das Unternehmen zählt neben Fiat Chrysler zu den wichtigsten Beteiligungen der italienischen Agnelli-Familie. Es hat seine Hauptverwaltung in London, aber auch eine große amerikanische Niederlassung in einem Vorort von Chicago, von wo aus Mühlhäuser arbeitet. Der 49 Jahre alte Manager gehört zu einer überschaubaren Gruppe von Deutschen, die in Amerika als Vorstandsvorsitzende beschäftigt sind. Vor CNH hat er Welbilt geführt, einen Anbieter von kommerziellen Küchengeräten wie Backöfen und Getränkeautomaten, davor war er sieben Jahre beim Landmaschinenkonzern Agco. Hier hat er für Martin Richenhagen gearbeitet, einen anderen Deutschen, der es in Amerika zum Vorstandschef gebracht hat. Mühlhäuser ist in der Unternehmenswelt aufgewachsen, seiner Familie gehört seit mehr als 110 Jahren ein Tunnelbauer im hessischen Michelstadt, der wie er den Namen Mühlhäuser trägt. Er ist dort eng in das Geschehen eingebunden, auch wenn sein Hauptberuf mittlerweile anderswo ist. lid.