„Wer nichts ändern will, wird enden wie die Dinosaurier“

Unicredit-Chef im Gespräch : „Wer nichts ändern will, wird enden wie die Dinosaurier“

Jean Pierre Mustier, Vorstandsvorsitzender der Bankengruppe Unicredit über den Abbau fauler Kredite, die Bankfiliale der Zukunft und Wachstumspläne in Deutschland.

Herr Mustier, vor vier Jahren, bei Ihrer Ankunft als Vorstandsvorsitzender, wurde Unicredit als Krisenbank beschrieben. Wie sind die Perspektiven heute?

Tobias Piller Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Unser Plan mit dem Namen „Transform 2019“, den wir in wenigen Tagen abschließen werden, hat es uns ermöglicht, die Restrukturierung hinter uns zu lassen. Nun sind wir eine Bank mit einer gesunden Bilanz, viel Eigenkapital und der Möglichkeit, die Wachstumspläne all unserer Kunden in West- und Osteuropa mit unseren Produkten zu unterstützen. Zugleich können wir unsere Aktionäre belohnen, die uns bei der erfolgreichen Umsetzung unseres Plans unterstützt haben.