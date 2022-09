Lage der Windkraftbranche : „Die Situation ist für alle Hersteller angespannt“

Durch steigende Volumen könnte der Wettbewerb in der Windkraftbranche an Brutalität verlieren, sagt Enercon-Chef Zeschky. Aber so weit ist es noch nicht.

Herr Zeschky, eines der größten Hilfs­pakete aus dem Corona-Hilfsfonds WSF ging im Juni an Enercon. 500 Millionen Euro, um einen Hersteller von Wind­rädern zu stützen. Und das in einer Zeit, die wie geschaffen scheint für eine Sonderkonjunktur für erneuerbare Energien. Wie passt das zusammen?

Die Sonderkonjunktur kommt vielleicht in zwei Jahren. Im Moment sind wir noch in einer schwierigen Situation. Dieses Jahr werden in Deutschland Windräder mit weniger als 2 Gigawatt Leistung installiert, dabei bräuchten wir 8 bis 10 Gigawatt jährlich, um die Ziele bis 2030 zu erreichen. Die Situation ist für alle Hersteller angespannt. Damit wären wir vielleicht noch allein zurechtgekommen, aber Corona hat alles verschlimmert. Wegen der Lockdowns haben Teile gefehlt, und es hat sich bei uns ein riesiger Rückstau ge­bildet, etwa 130 Windräder können nicht ausgeliefert werden. Für die haben wir die Kosten, aber noch keine Einnahmen. Da können Sie mit 3 Millionen Euro pro Windrad rechnen, insgesamt also knapp 400 Millionen Euro Working-Capital-Finanzierung, die uns fehlten.