Die Personalberatung Heidrick & Struggles mit Hauptsitz in Chicago wendet sich dem deutschen Markt für Interimsmanager zu. Das börsennotierte Unternehmen übernimmt nach Informationen der F.A.Z. das Münchener Beratungshaus Atreus, den bisherigen Marktführer für die Vermittlung von zeitlich begrenzten Spitzenposten in Deutschland. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Nach Informationen der F.A.Z. wurde Atreus mit rund 60 Millionen Euro bewertet. Der Markenname Atreus bleibt erhalten, auch das bisherige Management von Atreus bleibt an Bord.

Der Markt für Interimsmanager ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Ein typischer Interimsmanager übernimmt einen Führungsposten für 6 bis 18 Monate, in Sanierungsfällen und für Einzelprojekte auch mal etwas länger. Gesucht werden Übergangskandidaten aus ganz unterschiedlichen Gründen, oft nach dem kurzfristigen und überraschenden Ausfall einer Führungskraft. In Krisenfällen sind Interimsmanager als eine Art Feuerwehrmänner gefragt. Oft sind externe Spezialisten nötig, die nicht stark im Unternehmen verankert sind und sich daher auch in heikler Mission leichter tun. Sie können mit harter Hand durchgreifen, weil sie niemandem im Unternehmen verpflichtet sind.

Gesucht werden sie auch für zeitlich begrenzte Projekte, etwa die Einführung einer neuen IT. Auch in Sondersituationen wie dem Todesfall eines Managers müssen Unternehmen bisweilen schnell einen Ersatz suchen, um erst einmal Zeit zu gewinnen.

Bislang hatten sich die großen Personalberatungen aus dem Geschäft weitgehend rausgehalten, sie haben sich stattdessen bislang auf ihr Traditionsgeschäft konzentriert, die gründliche und oft zeitraubende Suche nach den dauerhaften Kandidaten. Doch nun mehren sich die Anzeichen, dass große Beratungsunternehmen die schnelle Suche nach Übergangskandidaten nicht länger allein Spezialvermittlern überlassen wollen. In Deutschland gilt der Markt bislang als fragmentiert, es tummeln sich dort also viele eher kleine Vermittler.

In Amerika hat Heidrick & Struggles schon vor zwei Jahren mit dem Zukauf der Business Talent Group den ersten Schritt in das Interimgeschäft gewagt. Mit dem Zukauf von Atreus mit seinen knapp 80 Mitarbeitern wird Deutschland jetzt der zweitwichtigste Markt nach den Vereinigten Staaten für Heidrick & Struggles. „Das ist für uns eine strategische Entscheidung“, sagt Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles.

Auch die weltgrößte Personalberatung Korn Ferry ist an der Vermittlung von Interimsmanagern zunehmend interessiert und hat in dieser Sparte in Amerika im vergangenen Jahr schon zwei Unternehmen erworben und Mitte Januar den Kauf des Unternehmens Salo angekündigt. Die Unternehmensberatung Roland Berger hat sich gerade mit dem kleinen Münchener Beratungsunternehmen Candidus verstärkt, das auch auf die interimistische Besetzung von Führungspositionen spezialisiert ist. Von den größeren Personalberatungen sind bislang auch schon Boyden und Odgers Berndtson auf dem noch jungen Markt des Interimsmanagements tätig.

Wer in den Markt einsteigt, muss in der Lage sein, binnen Tagen – manchmal auch innerhalb von Stunden – den Unternehmen eine Liste mit geeigneten Kandidaten vorzuschlagen, die sofort mit der Arbeit beginnen könnten. Atreus hat dafür eine Datenbank aufgebaut, die nach eigenen Angaben die Namen von rund 15.000 Managern und Beratern enthält, die kurzfristig für schnelle Einsätze infrage kommen.