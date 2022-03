Intel-Chef Gelsinger : Der Boss und sein milliardenschwerer Plan

Als Pat Gelsinger vor einem Jahr als frisch gekürter Vorstandsvorsitzender auf dem Chefsessel von Intel Platz nahm, sprach er erst von einer „Heimkehr“ und dann von einer „großen Ehre“. Schließlich erwähnte er in einer seiner ersten Präsentationen einen milliardenschweren Plan. Mit dem wolle er den Chiphersteller wieder dorthin bringen, woher er einst gekommen war: nach ganz oben. Große Worte von einem sonst eher bescheiden, familiär und ausgeglichen auftretenden Mann. Doch Gelsinger wusste, mit Bescheidenheit ist nichts zu gewinnen, wenn man sich wie Intel nach Jahren als Branchenprimus plötzlich in der Defensive wiederfindet.

Binnen Wochen schaltete er den Konzern auf Angriff um, übte sich in einer Art wirtschaftspolitischer Pendeldiplomatie und legte mit der ihm zugeschriebenen Detailversessenheit das Investitionsprogramm vor, das sich bis Ende des Jahrzehnts auf alles in allem mehr als 200 Milliarden Dollar belaufen könnte. So kündigte er den Bau von gleich mehreren neuen Chipfabriken in Amerika und Europa an. Gegenüber der F.A.Z. sprach er in diesem Zusammenhang von einer neuen transatlantischen Partnerschaft. Damit rannte er in Washington, Berlin, Paris und Brüssel offene Türen ein.