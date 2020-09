So geht es den Restaurants : „Wenn es kalt wird, sind wir geliefert“

Die Marmortische in „Elaine’s Restaurant“ schmiegen sich noch aneinander, als gäbe es kein Corona, als wäre die Eröffnung eines Dinner-Lokals für After-Work- und Pre-Party-Gäste gerade kein „heißer Ritt“, wie Luel Mulugeta gerne sagt. Meistens lacht er dabei, den rechten Fuß mit den bunten Nike-Sneakern lässig übereinandergeschlagen. Er und sein Geschäftspartner Guy Lamaye expandieren, mitten in der Krise und in großem Stil. Sie haben einen Live-Zähler auf ihrer neuen Website eingebaut: Er zeigt an, wie viele Mitarbeiter sie schon haben – aktuell sind es 94, inklusive Aushilfen. Jetzt darf bloß kein zweiter Lockdown kommen. „Dann würden wir kaputtgehen“, sagt Lamaye und lächelt ein bisschen nervös. „Aber jetzt machen wir es erst mal Covid-Style“, unterbricht ihn Mulugeta.

In drei Tagen werden in „Elaine’s Restaurant“ die ersten Gäste sitzen. Es ist nicht die erste Location und es wird nicht die letzte sein, die Mulugeta und Lamaye – ursprünglich Betreiber eines einzigen Cafés im Zentrum der Stadt – während der Pandemie in Frankfurt eröffnen. Eine zweite Cafébar hat im Mai aufgemacht, sie läuft noch nicht so recht. Drei weitere Lokale kommen noch, die Mietverträge sind unterschrieben, die Einrichtung gekauft, die Mitarbeiter eingestellt.

Mulugeta und Lamaye arbeiten in einer Branche, die so vielfältig ist, dass ihre Lage schwer zu fassen ist – McDonald’s und das Borchardt, das Café Einstein im Regierungsviertel und der Döner-Imbiss in Buxtehude – sie alle gehören dazu. Deswegen ist es streng genommen nicht ganz richtig, wenn es heißt, der Gastronomie gehe es gerade besonders schlecht. Manche haben einen Rekordmonat hinter sich. Das bestätigen nicht nur die Menschen, die selbst in der Gastronomie arbeiten, sondern auch Leute wie Erich Nagl, Vorstandsmitglied der Steuerberatungsgesellschaft ETL Adhoga und ein Kenner der Branche.

Viele Restaurants werden verschwinden

Zumindest den Restaurants nutzt der im Juni gesenkte Mehrwertsteuersatz auf Speisen. Auch profitieren viele davon, dass größere Außenflächen derzeit oft unkompliziert genehmigt werden. Hinzu kommt ein Wetter, das Aperol-Spritz-Trinken für viele zu einem festen Tagesordnungspunkt gemacht hat. „Aber Betriebe mit Rekordmonaten“, das sagt Betriebswirt Nagl auch, „sind nicht die Mehrheit.“ Auf die wenigen Erfolgreichen folgen viele Ernüchterte, weil keine Besserung in Sicht ist. „Gerade freuen wir uns über jeden einzelnen Gast. Das ist wie nach einer Neueröffnung“, erzählt zum Beispiel Patrick Rüther, der mit Fernsehkoch Tim Mälzer die Bullerei in Hamburg betreibt. „Aber wir kommen halt auch von null.“

Der Chef der Pizzeria-Kette L’Osteria, Mirko Silz, klingt erst wie in guten Zeiten und berichtet von hohen Gästezahlen. „Aktuell können wir aufatmen“, sagt er. Und: „Wir sind hochzufrieden.“ Aber die L’Osteria-Gruppe macht trotzdem weniger Umsatz als im Vorjahr: Minus 1,8 Prozent sind es im Moment.

Der Mehrheit der Gastronomen geht es entweder schon jetzt schlecht, oder ihr geht es schlecht, sobald sie an den herannahenden Herbst denkt, an zu enge Innenräume, zu viele Aerosole und vorsichtige Gäste. Die Branche streitet darüber, wie hoch der Anteil der insolvenzgefährdeten Betriebe ist, aber in einem Punkt sind sich die Fachleute einig: Viele Restaurants, Cafés, Imbisse und Kneipen werden verschwinden. Garantiert schaffen werden es nur die Systemgastronomien wie die L’Osteria, die schon prüfen, ob sie nicht einfach in alle ihre Restaurants Aerosolfilter einbauen lassen können. Investitionen im sechsstelligen Bereich lassen sich stemmen, wenn man hundert Restaurants und ein straff organisiertes Liefer- und Abholsystem besitzt, das neuerdings gut 20Prozent zum Umsatz beiträgt. Insgesamt ist der Umsatz im Gaststättengewerbe jedoch – das hat das Statistische Bundesamt gerade gemeldet – im Juni gegenüber dem Vorjahr um 32,7 Prozent eingebrochen.