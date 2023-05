Die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof schließt im Rahmen einer Insolvenz in Eigenverwaltung zahlreiche Filialen – gegen den Widerstand von Mitarbeitern, von denen einige wie hier in Hannover protestieren. Bild: dpa

In den Ländern Westeuropas ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen deutlich gestiegen. Das zeigen Zahlen der Bonitätsauskunft Creditreform für das vergangene Jahr aus 14 größeren Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Norwegen, Großbritannien und der Schweiz. In allen diesen Ländern wurden im Jahr 2022 insgesamt 140.000 Unternehmensinsolvenzen registriert, fast ein Viertel mehr als im Jahr davor.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Während der Pandemiejahre 2020 und 2021 gab es außergewöhnlich wenige Unternehmensinsolvenzen, weil die Regierungen großzügige Corona-Hilfen verteilten und die Pflicht für notleidende Unternehmen aussetzten, Insolvenz zu beantragen. Nun aber sind die Firmeninsolvenzen auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2019 gestiegen.

Besonders heftig war der Anstieg in Österreich mit fast 60 Prozent, gefolgt von Großbritannien und Frankreich (siehe Grafik). Deutschland verzeichnete mit knapp vier Prozent den geringsten Zuwachs an Insolvenzen. Stark gesunken sind die Insolvenzen in den südeuropäischen Ländern Griechenland, Italien und Portugal. Woher kommen die deutlichen Unterschiede je nach Land – und steht Europas Wirtschaft nun vor einer großen Insolvenzwelle?

Zu großzügige Hilfen rächen sich später

Patrick-Ludwig Hantzsch, Leiter Wirtschaftsforschung und Öffentlichkeitsarbeit von Creditreform, spricht von keiner Insolvenzwelle, sondern von einer Trendumkehr und einer Normalisierung. Schon in der Vergangenheit habe die Creditreform darauf hingewiesen, dass der Sonderzustand mit ungewöhnlich niedrigen Insolvenzzahlen nicht von Dauer sein würde. Wegen der weitreichenden staatlichen Hilfen für Unternehmen während der Corona-Pandemie seien die Insolvenzen während dieses Zeitraums regelrecht eingebrochen.

Zu den Hilfen zählt Hantzsch nicht nur die Corona-Kredite oder die ausgesetzte Pflicht, Insolvenz zu beantragen, sondern auch das etwa in Deutschland beliebte Kurzarbeitergeld. Doch dem Abklingen der Pandemie folgte mit dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine direkt die nächste Krise. Diese Dauerkrise materialisiere sich nun in steigenden Insolvenzzahlen. Allerdings sei man noch weit entfernt von den Höchstständen zur Zeit der Finanzkrise im Jahr 2008 und danach.

Die Insolvenzstatistiken unterschiedlicher Länder sind allerdings nicht ohne Weiteres vergleichbar. Grundsätzlich müssen Unternehmen Insolvenz anmelden, wenn ihnen das Geld ausgeht oder die Schulden über den Kopf wachsen, damit die Gläubiger in einem fairen Verfahren zumindest einen Teil ihrer Forderungen zurückbekommen. Die Details sind aber je nach Land unterschiedlich geregelt. Außerdem gibt es Unterschiede in der Statistik. So zählen etwa in Italien Insolvenzen in der Landwirtschaft nicht zu den Unternehmensinsolvenzen. Im Süden Europas scheiden viele Unternehmen zudem auch nicht durch eine Insolvenz aus dem Markt aus, sondern machen ihren Betrieb oder Laden einfach dicht. Statistiker bezeichnen das als Phänomen der „stillen Heimgänger“.

Der Anstieg der Insolvenzen ist laut Creditreform über alle Hauptwirtschaftsbereiche zu beobachten. Betroffen seien nicht nur die Bauwirtschaft, der Handel oder das Dienstleistungsgewerbe, sondern auch das verarbeitende Gewerbe. Die Industrie kann demnach ihrer Rolle als Stabilitätsanker in Krisen offenbar nicht gerecht werden.

Österreich erlebt blaues Insolvenzwunder

Besonders stark fällt der Anstieg in Ländern aus, die zuvor viele Unternehmen über Wasser gehalten haben. Das zeigt sich zum Beispiel in Österreich. Dass das Nachbarland mit einem Anstieg der Insolvenzen um fast 60 Prozent auf dem unrühmlichen Spitzenplatz in Westeuropa landet, liegt nach Ansicht von Fachleuten auch an den großzügigen Förderungen im Zuge der Corona-Pandemie. Kein anderes EU-Land hat so viele Hilfen zur Bekämpfung der Pandemiefolgen ausgegeben: 1475 Euro Steuergeld je Bürger seien es im Jahr 2020 gewesen, geht aus Daten der Statistikbehörde Eurostat hervor. Im Schnitt der EU waren es demnach lediglich 325 Euro, in Deutschland 451 Euro.

Die derart subventionierten österreichischen Unternehmen konnten die nach der Pandemie entstandene Lieferkettenproblematik und die Energiekrise offenbar nicht überwinden. 2022 gab es nach Berechnungen der Zählbehörde Statistik Austria 4750 Fälle von Zahlungsunfähigkeit. 2019 hatte es 4887 gegeben. Für dieses Jahr allerdings erwarten Fachleute einen Anstieg.

Deutlich angestiegen ist in Österreich auch die Zahl der Privatinsolvenzen. Mit 8176 Fällen gab es im abgelaufenen Jahr um 13,1 Prozent mehr private Schuldenregulierungsverfahren als 2021, wie aus der Analyse des Gläubigerschutzverbandes KSV von 1870 hervorgeht. Die durchschnittliche Verschuldung je Insolvenz betrug rund 111.000 Euro.

Mehr zum Thema 1/

Wegen steigender Energiepreise und Materialkosten sowie des sich verschärfenden Fachkräftemangels erwartet die Creditreform für Deutschland einen weiteren sukzessiven Anstieg der Insolvenzen. Vorboten dieser Entwicklung waren hierzulande die Insolvenzen der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, der Schuhladenketten Görtz, Salamander und Reno oder des Textilherstellers Gerry Weber. Der stationäre Einzelhandel steht vor großen Problemen, weil viele Kunden nach der Pandemie nicht wieder in die Läden zurückgefunden haben.