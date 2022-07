Große Transformation : Wie unsere Autohäuser überleben können

Aktualisiert am

Jedes Jahr gehen 600 Autohändler in die Insolvenz. Doch diese Anbieter sind wichtig für den Wandel der Mobilität. Es ist auch ein Lehrstück über Chancen und Gefahren der Digitalisierung. Ein Gastbeitrag.

Die Automobilwirtschaft befindet sich in einer gravierenden Transformation. Während sich die öffentliche Diskussion vorwiegend um den Wandel der Automobilindustrie dreht, kommen hier Autohändler und Servicebetriebe bisher zu kurz. Allerdings dürfen diese Unternehmen in Überlegungen zur Zukunft der Mobilität nicht vernachlässigt werden. Auch sie stellen einen wichtigen Wirtschaftszweig dar und halten die im Verkehr befindlichen Autos am Laufen.

Schon seit Jahren befindet sich der Autohandel in einer angespannten Lage. Die Umsatzrendite liegt meist unter 2 Prozent. Jährlich gehen etwa 600 Betriebe insolvent. Verschärft wird diese Situation durch die Corona-Pandemie, die in Lockdown-Zeiten oder durch Lieferengpässe bei manchen Autohändlern letzte Liquiditätsreserven aufzehrt. Laut einer aktuellen Umfrage des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe sehen sich 44 Prozent der befragten Autohäuser in einer „schlechten“ oder „existenzbedrohenden“ Ertragslage.