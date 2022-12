Inflation und steigende Zinsen : Zeitenwende auf der Baustelle

Aktualisiert am

Lange ging es für Bauwirtschaft und Immobilienbranche nur nach oben. In diesem Jahr haben sich die Aussichten schlagartig verdüstert. Das bekommen nun Beschäftige, Bauherren und Mieter zu spüren.

Die Bauwirtschaft erwartet im nächsten Jahr den dritten realen Umsatzrückgang in Folge. Bild: dpa

In der Bauwirtschaft ist die Zeitenwende nicht mehr zu leugnen. Der Boom ist vorbei: Inflation, steigende Zinsen, teure Baumaterialien und die Verunsicherung über die künftige wirtschaftliche Entwicklung haben viele Bauwillige vorsichtig werden lassen. Projekte vor allem im Wohnungsbau werden reihenweise verschoben oder storniert.

Die rückläufigen Aufträge signalisieren nach Einschätzung des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes (ZDB) einen dramatischen Einbruch der Neubauaktivitäten. Nach seiner Einschätzung werden in diesem Jahr 280.000 Wohnungen fertiggestellt, im kommenden Jahr nur noch 245.000.

Der Gesamtverband der deutschen Wohnungswirtschaft rechnet mit noch deutlicheren Rückgängen. Das erklärte Ziel der Bundesregierung, jährlich 400.000 Wohnungen neu zu bauen, rückt damit so oder so in noch weitere Ferne.