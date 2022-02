Infineon : Der Chipflüsterer aus dem Münchner Süden

Einzig seine Hände verraten den Infineon-Vorstandschef Reinhard Ploss: verschränkt, geknetet oder auch die Daumen kreisend. Ein wenig Nervosität blitzt bei dem scheidenden Konzernlenker auf seiner letzten Hauptversammlung des Chipkonzerns dann offenbar doch durch. Abgesehen davon tritt er am Donnerstag in der Zen­trale in Neubiberg bei München gewohnt nüchtern auf. Er beantwortet Fragen zu Chipmangel und Kapazitäten, neuen Technologien und Zukunftsaussichten. Für den 66 Jahre alten Ploss endet Ende März eine rund zehn Jahre währende Amtszeit, wenn er den Vorstandsvorsitz zum 1. April an den für das operative Geschäft zuständigen Vorstand Jochen Hanebeck abgibt.

Ilka Kopplin Wirtschaftskorrespondentin in München. Folgen Ich folge

Freilich ist eine rein virtuell stattfindende Hauptversammlung kein Ort für große Emotionen, der Blick in die Kamera ersetzt eben nicht den ins Publikum mit Hunderten Anteilseignern. Und dennoch: Aufsichtsratschef Wolfgang Eder spricht vom „Ende einer Ära“, vom Aufstieg und Erfolg des Konzerns zum größten Halbleiterhersteller Deutschlands, der die Handschrift von Ploss trage und ganz wesentlich dessen persönlicher Verdienst sei.