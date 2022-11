Infineon investiert so viel wie noch nie in seiner Geschichte

Neues Chip-Werk in Dresden : Infineon investiert so viel wie noch nie in seiner Geschichte

Infineon will 5 Milliarden Euro in ein neues Chip-Werk in Dresden investieren. Noch aber gibt es dagegen einige Vorbehalte.

Die Kompetenzen sind in Dresden auf breiter Front schon vorhanden. Schließlich gibt es den traditionsreichen Chipstandort in Elbflorenz seit Jahrzehnten. Der aus dem Siemens-Konzern entsprungene Halbleiterhersteller Infineon stand schon Anfang der 1990er Jahre bei der Taufe des Standorts als Pate bereit. Mit seiner nun angekündigten Großinvestition in ein weiteres Chipwerk wird Infineon nun ein neues Kapital aufschlagen. Heute hat Dresden das größte Ökosysteme für Halbleiter in Europa. Allein Infineon zählt hier gut 3000 Beschäftigte, weitere 1000 Arbeitsplätze sollen mit dem neuen Werk dazukommen.

Ilka Kopplin Wirtschaftskorrespondentin in München.

In den hochmodernen Fabriken fertigt Infineon auf pizzagroßen Siliziumwafern jedes Jahr schon Milliarden von Chips für Kunden aus der Industrie; für Auto- und Maschinenbauer, Chemieanlagen und Pharmabetriebe. Mit dem weiteren Standort setzt der Dax-Konzern daher auch auf Skaleneffekte. Er kann auf bereits vorhandene Strukturen setzen, sie ausbauen und aufrüsten. Es waren also viele Faktoren, die letztlich für den Bau des rund 5 Milliarden Euro teuren Chip-Werks in der sächsischen Landeshauptstadt gesprochen haben.