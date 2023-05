Europa macht bei seiner Aufholjagd in der Chipindustrie einen Schritt nach vorn. Mit dem Spatenstich zum neuen 5 Milliarden Euro teuren Halbleiterwerk von Infineon in Dresden sollen die Lücke zu den großen Herstellern in Asien und Amerika zumindest verringert und die technologische Souveränität Europas aufrechterhalten werden.

Das neue Werk steht in einer Reihe mit ähnlichen Vorhaben anderer Chiphersteller im Saarland, in Frankreich und in Italien. In Europa ist Dresden seit Jahren schon der größte Fertigungsstandort für Halbleiter. „Die neue Fabrik wird die ressourceneffizienteste Fabrik ihrer Art auf der Welt sein“, sagte Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon, in Dresden.

2026 solle die Produktion der Halbleiter in der sogenannten Smart-Power-Fab starten und im Jahr darauf auf Volllast hochgefahren werden. Das Vorhaben wird wohl mit alles in allem rund einer Milliarde Euro seitens des Steuerzahlers mitfinanziert. Die Bereitstellung weiterer Beihilfemilliarden für weitere Chipfabriken in Deutschland wird in Berlin gerade ausgelotet.

Nicht kleckern, sondern klotzen

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, erklärte: „Dresden ist ein Leuchtturm für Europa.“ Denn hier würden jene Chips gefertigt, welche die hiesigen Industrien heute und auch in der Zukunft so dringend brauchten. „Es ist ja kein Zufall, dass Infineon gerade hier die größte Einzelinvestition der Firmengeschichte tätigt. Hinter dem Begriff Silicon Saxony steckt kluge Ansiedlungspolitik; dahinter steckt die gute Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft in und um Dresden, Leipzig und Chemnitz; dahinter steckt aber auch das enge Zusammenspiel von innovativen Start-ups und etablierten Weltmarktführern.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte in Dresden: „Wir brauchen mehr Druck auf dem Kessel.“ Wegweisende Vorhaben wie die von Infineon seien geradezu existenziell für die deutsche und europäische Industrie. Chips seien ein Schlüsselprodukt, dessen Bedeutung sich gar nicht hoch genug bewerten lasse. So sei es wichtig, solche Produkte wieder vermehrt in Europa zu fertigen.

„Wir brauchen für unsere Wirtschaft ein kluges, vorausschauendes De-Risking. Wir wollen keine Autarkie und keine Abkopplung. Aber wir wollen sichere Produktions- und Lieferketten für unsere Unternehmen“, sagte Scholz. Daher müssten Projekte wie der Bau von Infineons neuer Fabrik schnellstmöglich umgesetzt werden.

Bagger rollen schon

Der Münchner Chiphersteller hatte im Herbst vergangenen Jahres die Investition in der sächsischen Landeshauptstadt angekündigt. Nun rollen schon die Bagger. Solche kurzen Genehmigungs- und Planungsprozesse brauche das Land in allen Bereichen, erklärte Scholz. Denn gerade an konkurrierenden Standorten in Asien und Amerika wird derzeit nicht gekleckert, sondern geklotzt.

Kein Wunder: Die Halbleiterindustrie gilt als eine der Schlüsselbranchen der globalen Wirtschaft, stecken doch ihre Chips in nahezu allen modernen Geräten. Die Halbleiterbranche erlöst im Jahr rund 600 Milliarden Dollar. Die Marktbeobachter des Analystenhauses Gartner rechnen Ende des Jahrzehnts mit einem Branchenumsatz von 1000 Milliarden Dollar.

Europa, das derzeit auf weniger als 10 Prozent vom globalen Marktanteil der Chipfertigung kommt, will nach Vorgaben der EU-Kommission 2030 einen Marktanteil von 20 Prozent haben. Damit sollen die Abhängigkeiten von Lieferanten aus Übersee verringert, wichtige Positionen in den globalen Lieferketten besetzt sowie die Chipversorgung hiesiger Industrien garantiert sein. Mit diesen Zielen vor Augen ist die EU momentan dabei, letzte Hand an ein spezielles industriepolitisches Rahmenwerk zu legen.