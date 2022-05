Industriemesse in Hannover : „Wir haben richtig Bock auf diese Messe“

ABB-Roboterarme: Auf der Messe in Hannover soll gezeigt werden, was technisch möglich ist. Bild: Fotofinder

Herr Kegel, in diesen dramatischen Zeiten steht die Industriemesse in Hannover an. Was ist zu erwarten?

Stephan Finsterbusch Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Das wird ein wichtiger Treff. Die Indus­trie hat nach Jahren ohne Messepräsenzen viel zu zeigen, und darüber hinaus gibt es so manches mit der Politik zu besprechen. Die Erwartungen der Unternehmen sind deshalb groß, aber wir werden sehen, ob sie sich erfüllen lassen.

Wie meinen Sie das?

Wir stecken in sehr bewegten Zeiten. Der desaströse Angriffskrieg Russlands mit all seinen Folgen für die Ukraine und ihre Menschen erfordert unsere volle Solidarität und Aufmerksamkeit. Darüber hinaus müssen wir in der Lage sein, uns mit Kraft auch anderen Herausforderungen zuzuwenden. Um zu analysieren, darf man nicht nur auf die aktuellen Krisen schauen, sondern muss die Gesamtlage davon frei schälen. Sonst redet man nur noch über Krisenbewältigung. Das ist wichtig, wäre aber für die Hannover-Messe zu kurz gesprungen.