Maiden Pharmaceuticals : Indischer Hustensaft soll Kinder in Afrika getötet haben

Aktualisiert am

Indischer Hustensaft soll Kinder in Afrika getötet haben

Immer wieder steht die indische Pharmaindustrie am Pranger. Nun steht ein schwerer Vorwurf im Raum. Nach dem Tod afrikanischer Kinder ringen die indischen Behörden darum, den Ruf der Pharma-Exportbranche zu retten.

Dem indischen Konzern Maiden Pharmaceuticals werden schwere Vorwürfe angelastet. 66 Kinder in Gambia sollen an Hustensaft von Maiden gestorben sein. Bild: Reuters

Der Tod von bislang 66 Kindern in Gambia nach der Einnahme von indischem Hustensaft setzt Indiens Pharma-Industrie abermals unter Druck. In den vergangenen Jahren war die „Apotheke der Welt“ immer wieder Ziel von Untersuchungen, etwa durch die amerikanische Arzneimittelbehörde, die teils haarsträubende Produktionsbedingungen gerade für Nachahmerprodukte anprangerte. So hatte die Europäische Union vor wenigen Jahren einen Handelsstreit mit Indien ausgelöst, als sie rund 700 indische Nachahmerprodukte auf eine schwarze Liste setzte. Indien hatte daraufhin sogar die nächste Runde der Handelsgespräche mit der EU abgesagt.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



Nun steht das Unternehmen Maiden Pharmaceuticals aus Neu Delhi im Scheinwerferlicht. Seine Säfte sollen tödlich belastet worden sein. In dem westafrikanischen Kleinstaat mit nur 2,4 Millionen Einwohnern versuchen Freiwillige, von Haus zu Haus zu gehen, um die gefährlichen Säfte einzusammeln.