Grand Hotel van Cleef : „Gejammert wird nicht“

Das Label Grand Hotel van Cleef ist eine Institution in der Indie-Welt und hat in 20 Jahren diverse Umbrüche der Branche miterlebt und überlebt. Dafür braucht es Kreativität, eine breite Aufstellung – und die richtige Grundeinstellung.

Alles will geregelt sein – auch die Bestückung der Kühlschränke. Das neue Bier bitte nach hinten, weil es vier Monate länger haltbar ist, gibt Rainer G. Ott einem Helfer mit. Der 20. Geburtstag des Musiklabels Grand Hotel van Cleef (GHvC) steht an diesem Abend Ende August an. Natürlich mit Auftritten neuer und altbekannter Künstler des Labels, aber deutlich kleiner als vorherige. Zum 15. kamen 12.000 Fans auf den Hamburger Großmarkt. Dieses Mal werden es 2000 sein, die Karten waren schnell vergriffen. Corona und der derzeit für viele in der Branche schwierige Vorverkauf hätten bei der Entscheidung für den kleineren Rahmen eine Rolle gespielt, sagt Ott. Aber alle Beteiligten hätten auch einfach Lust gehabt auf einen Abend unter Freunden, vor und im Musikklub Knust, wenige Meter entfernt vom Büro im ersten Stock eines unscheinbaren Hauses mit Blick aufs Millerntor, das Stadion des FC St. Pauli – nicht nur eine räumliche Nähe.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



GHvC ist eine Institution in der deutschen Indie-Welt. Gegründet haben es 2002 Thees Uhlmann – damals noch Teil der Band Tomte –, Marcus Wiebusch und Reimer Bustorff. Letztere hatten mit ihrer Band Kettcar kein Label für ihr Debütalbum gefunden und nahmen die Veröffentlichung kurz entschlossen selbst in die Hand. Das erste angemietete Büro sei im Prinzip nur ein Zimmer gewesen, erinnert sich Bustorff. Die Quittung für die Kaution, 250 Mark, haben sie noch irgendwo. Als Geschäftsführer sind weiterhin die Gründer eingetragen. Das Tagesgeschäft verantworten heute aber primär Ott und Bustorff.

„Ich sage immer, wir sind einigermaßen Business-clever“

„Thees, Marcus und ich haben ja im Grunde nie Vollzeit für das Label gearbeitet, weil wir im Kern eben Musiker sind“, sagt Bustorff „Insofern habe ich das für mich immer als 50:50 definiert.“ So hätten es anfangs alle drei gehalten, doch mit der Zeit habe sich die Aufteilung verschoben: „Bei Thees als Erstes, da er einfach viel mehr Künstler als Label-Chef ist. Wir haben immer gesagt, er ist das Sprachrohr, unser Bundespräsident, und formuliert weiter die Newsletter und andere Texte.“ Kettcar-Sänger Wiebusch kümmert sich um den hauseigenen Musikverlag. Ott wiederum habe sich gewissermaßen reingemogelt, sagt Bustorff grinsend. Erst übernahm er die Tourleitung von Kettcar, später auch das Management der Band und von Uhlmann, dann das Booking und dann eben noch ein bisschen mehr.

Das Team ist mit fünf festen Mitarbeitern klein, gute Organisation quasi Pflicht – zumal manche Jobs in Personalunion erledigt werden. Ott und sein Kollege im Management, der zudem den Booking-Zweig verantwortet, fahren beispielsweise auch auf den Touren von Kettcar und Uhlmann mit. Überschneidungen vermeiden sie folglich, so gut es geht: Auch das Büro sollte ja besetzt sein. Ohnehin kommt man als Indie heute um eine breite Aufstellung nicht herum, sagt Ott: „Man spricht ja vom sogenannten 360-Grad-Modell, wenn es darum geht, in welchen Bereichen du im Musikgeschäft Geld verdienen kannst. Die decken wir mittlerweile alle ab.“ Heute gibt es das Label, den Verlag, eine Booking-Sparte und den Onlineshop. Hinzu kommen das Management und eine Promo-Agentur mit Sitz in Köln. Externe Unternehmen, die aber faktisch auch zum Kosmos gehören.