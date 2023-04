So ein großes Haus aus einem Drucker hat es in Europa noch nicht gegeben. In kurzer Zeit soll es fertig sein, mit einem Design, das mit herkömmlichen Baumethoden nicht machbar wäre. Billiger als klassisches Bauen wird es aber nicht.

In sich gewunden wie ein Wurm soll es werden, mit wellenförmigen Wänden, 54 Meter lang, 11 Meter tief und 9 Meter hoch, das größte gedruckte Haus Europas in Heidelberg. Und schon Ende Juli fertig sein, nach gerade mal 140 Stunden Bauzeit respektive „Druckzeit“, wie die Beteiligten schreiben. Ein Haus im eigentlichen Sinne wird es auch nicht sein, sondern ein „IT-Serverhotel“ – eine Herberge für große Computer also, nicht für Menschen. In Heidelberg, auf dem ehemaligen Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte in Europa, wird es gerade gebaut. Mit einem sogenannten Portaldrucker: Vereinfacht gesagt steht dort ein großes Gerüst um den Bauplatz, daran entlang fährt ein Druckkopf und legt Betonwurst über Betonwurst- 450 Tonnen insgesamt.

Wobei auch der Beton kein simpler ist, sondern „Hightech-Spezialmörtel i.tech 3D“ von dem benachbarten Baustoffriesen Heidelberg Materials. Billiger als herkömmliches Bauen jedenfalls sei das Drucken nicht, sagt Bauherr Hans-Jörg Kraus. Der Heidelberger Unternehmer sieht die 2,5 Millionen Euro teure Investition ( einschließlich Grundstückskosten) als Versuch, Neues zu wagen.

Das Drucken werde ja gewiss noch billiger, außerdem dürfe man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sagt er. Solche Designmöglichkeiten biete eben nur der 3-Druck. Am Ende freut es auch den Heidelberger OB Eckart Würzner. Als Wissenschaftsstadt biete Heidelberg eben seit jeher Raum für neue Ideen.