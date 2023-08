Das Interrailticket hat ganze Generationen von Jugendlichen in seinen Bann gezogen und an die Bahn gebunden. Die Europafahrkarte verheißt seit ihrem Start 1972 vor allem eines: die grenzenlose Freiheit auf Schienen. Richard Lutz hält Interrail für „eine der besten Ideen Europas“. Interrailnutzer kehrten „mit übervollem Herzen heim“, dieses Gefühl teile er mit Millionen Menschen, formuliert der Deutsche-Bahn-Chef. Gewiss mit ein Grund, dass Lutz heute gerne für Europa trommelt. Die Schiene verbinde seit jeher Länder und Menschen Europas, für die DB sei es schon deshalb selbstverständlich, sich für Europa stark zu machen, betont der Staatskonzern.

Und zählt auf: Mehr als 200 europäische Ziele erreiche man über die Schiene direkt aus Deutschland. Mehr als jeder zweite Güterzug überfahre mindestens eine Landesgrenze. Die Bahn sei für immer mehr Menschen das Verkehrsmittel der Wahl für Reisen innerhalb Europas. Und der internationale Fernverkehr der DB sei in den zurückliegenden Monaten stärker gewachsen als je zuvor. Alles wohl korrekt.

Und doch kann von einem flächendeckend florierenden europäischen Bahnverkehr nicht die Rede sein. Ein Stichwort, das für Ärger sorgt, lautet: mangelhafte Interoperabilität. In zwei Jahrhunderten sind auf dem Kontinent eine Vielzahl nationaler Bahnsysteme mit eigenen technischen Standards entstanden. Unterschiedliche Spurweiten, Strom- und Zugbeeinflussungssysteme, Lichtraumprofile oder Bahnsteighöhen haben in der Vergangenheit den grenzüberschreitenden Verkehr behindert. Und das ändert sich nur langsam.

Gut läuft es nur auf wenigen Rennstrecken

In einem Lagebericht stellte die EU-Eisenbahnagentur im vergangenen Jahr zwar fest, dass die Interoperabilität – also die Nahtlosigkeit – des Eisenbahnsystems in der EU sich verbessere. Doch noch immer sorgen nach Einschätzung der Agentur technische und betriebliche Hindernisse an den Landesgrenzen dafür, dass die Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene nicht so schnell vorankommt wie von Brüssel gewünscht. So beklagt der Interessenverband Allianz pro Schiene, dass weniger als die Hälfte der Eisenbahngrenzübergänge von Deutschland ins Ausland elektrifiziert ist – mit der Folge, dass an der Grenze eine E-Lok abgekoppelt und durch eine Diesel-Lok ersetzt werden muss. Dazu gesellt sich die Bürokratie: Nationale Vorschriften bremsen den internationalen Güter- und Personenzugverkehr aus.

Nur einen kleinen Trost bietet die Tatsache, dass es auf wenigen Rennstrecken gut läuft. Stolz verweist die Bahn auf Erfolge auf der Verbindung von Stuttgart nach Paris. Hier entscheiden sich nach Konzernangaben neun von zehn Reisenden für den Zug und gegen das Flugzeug. Klar, von Deutschland in die französische Hauptstadt komme man sehr gut, sekundieren Fahrgastvertreter. Aber sonst verärgern komplizierte Ticketkäufe, hohe Preise und langsame Züge die Kundschaft. Diese Aspekte sind geeignet, auch Bahnfans die Freude am Verkehrsmittel zu verleiden.

So einfach sich inzwischen eine Reisebuchung innerhalb Deutschlands abwickeln lässt, so komplex wird es im internationalen Maßstab. Und kostspielig. Laut einer Analyse der Umweltorganisation Greenpeace sind Bahnfahrten in Europa überwiegend teurer als vergleichbare Flugreisen. Trotz aller berechtigter Kritik an der Studie – ganz von der Hand weisen lässt sich ihr Tenor nicht, dass der Zug im Vergleich zum Flieger häufig schlecht abschneidet.

Ein Tempo-300-Netz bis 2050

Nun soll nach dem Willen der europäischen Politik alles besser werden. Die EU-Kommission will den Hochgeschwindigkeitsverkehr auf der Schiene in Europa bis 2030 verdoppeln und bis 2050 verdreifachen. Die DB hat gemeinsam mit Partnerbahnen eine Studie erstellt, wie sich ein solches „Metropolitan Network“ aufbauen lässt. Bis zur Mitte des Jahrhunderts soll es von 11.300 Kilometer auf 32.000 Kilometer ausgeweitet werden und dabei zwei Drittel der Europäer in 230 Metropolregionen und Großstädten mindestens im Stundentakt an Züge mit Tempo 300 anbinden.

Wie real sind solche Pläne im zersplitterten Europa? Auf jeden Fall teuer. DB-Chef Lutz spricht von einem dreistelligen Euro-Milliardenbetrag. Dabei plagen ihn derzeit ganz andere, eigene Baustellen – nämlich die milliardenschwere Sanierung der deutschen Infrastruktur bis 2030, die die auf die schiefe Bahn geratene DB wieder auf das Gleis setzen soll. Man mag es kaum glauben, dass die im Herzen des Kontinents gerade mehr schlecht als recht fahrende Deutsche Bahn derzeit noch zu solch ambitionierten Europa-Planungen in der Lage ist. Aber offenbar träumt Interrailer Lutz weiterhin von der grenzenlosen Freiheit auf Schienen. Die Frage ist nur: Koste es, was es wolle?