Deutsche Bank : Wieder Zoff um die Banker-Boni

In der Deutschen Bank ist von besinnlicher Vorweihnachtszeit in diesem Jahr wenig zu spüren. Angesichts der verschärften Sparrunde für das deutsche Privatkundengeschäft, die der Vorstand der Bank in der vorigen Woche auf einem Investorentag bekanntgegeben hat, sind in der Belegschaft die Verteilungskämpfe ausgebrochen. Die Gewerkschaft Verdi, die vor allem in der Tochtergesellschaft Postbank eine starke Kraft ist, hat nun per Flugblatt dazu aufgerufen, dass sich auch die höheren Managementzirkel stärker als bisher an den Sparbemühungen beteiligen sollten.

„Nach den vielen bereits erfolgten und angekündigten Einschnitten erwarten die Beschäftigten zu Recht, dass auch die verschiedenen Managementebenen stärker als bisher ihren Beitrag für die Deutsche Bank leisten“, sagt etwa Jan Duscheck, der für Verdi im Aufsichtsrat der Bank sitzt.

Bank will offenbar 1,5 Milliarden Euro Boni zahlen

Ein Streitpunkt ist wie so oft der Bonustopf der Bank. Aus Finanzkreisen verlautete in der Vorwoche, dass die Bank die variable Vergütung für alle Mitarbeiter für das ablaufende Jahr zwar um ein Fünftel zusammenstreichen will. Daraus ergibt sich aber immerhin noch ein Gesamtbudget von 1,5 Milliarden Euro, das traditionell vor allem an die Gutverdiener im Investmentbanking in New York, London und Singapur ausgeschüttet wird.

Da sich die Bank in der Zwischenzeit von gut 5000 Mitarbeitern getrennt und das mit reichlich gut verdienenden Boni-Bankern besetzte Aktiengeschäft eingestellt hat, dürften sich die Einsparungen für die verbleibenden Boni-Empfänger im Rahmen halten.

Die Nachricht kommt in Teilen der Bank überhaupt nicht gut an. Zumal sie fast gleichzeitig mit der Ankündigung kommt, dass die Bank in ihrem deutschen Privatkundengeschäft in den nächsten Jahren nicht mehr nur 600 Millionen, sondern eine Milliarde Euro einsparen will.

Erheblicher Stellenabbau befürchtet

Die Arbeitnehmervertreter befürchten, dass die verschärften Sparziele nur mit einem weiteren erheblichen Stellenabbau erreicht werden können. „Wie dies mit den Zielen der Bank, den aktuellen Kundenschwund aufzuhalten und die Beratung sowie Kundenansprache zu intensivieren, zusammenpasst, wird nicht erläutert“, heißt es in dem Verdi-Flugblatt.

Neben den Filialen dürften durch die Zusammenlegung der Postbank mit dem Privatkundengeschäft vor allem die IT-Abteilungen und andere zentrale Dienste ausgedünnt werden. Die Gespräche zwischen Bank und Gewerkschaften haben dazu aber gerade erst begonnen. Verdi verweist in dem Zusammenhang noch einmal darauf, dass die Bank erst vor wenigen Monaten den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen im Privatkundengeschäft bis Mitte 2023 verlängert hat.

Wegen des Großumbaus der Bank, den der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing im Sommer angestoßen hatte, erwartet die Bank auch in diesem Jahr noch einmal einen Milliardenverlust. Schon in den ersten neun Monaten des Jahres kamen 3,8 Milliarden Euro Verlust zusammen. Angesichts dieser Entwicklung hatten vor allem deutsche Investmentgesellschaften wie die Dekabank und Union Investment rund um den Kapitalmarkttag Mäßigung bei der Boni-Vergabe gefordert.

Bafin fordert Begründungen

Nun hat sich auch noch die Bankenaufsicht Bafin in die Diskussion eingeschaltet, ohne freilich die Deutsche Bank direkt zu nennen. „Eine unserer Erwartungen ist, dass sich in den Boni die Ertragslage der Banken widerspiegelt“, sagte Bafin-Exekutivdirektor Raimund Röseler in einem Interview mit der „Börsen-Zeitung“. „Zumindest müssen Banken mit Ertragsproblemen sehr gut begründen, wenn und warum sie die Boni nicht verringern.“

Der Vorstand ziert sich in der Frage bislang noch. Für das vergangene Jahr kassierten die Vorstandsmitglieder zum ersten Mal wieder eine variable Vergütung, nachdem sie drei Jahre lang wegen hoher Verluste leer ausgingen, zum Teil auch, weil sie freiwillig und öffentlichkeitswirksam darauf verzichteten.

Für das Jahr 2018 wurde der Führungsriege im Frühjahr dieses Jahres dann insgesamt 55,7 Millionen Euro an Boni überwiesen. Heftig umstritten war damals nicht zuletzt, dass ausgerechnet Garth Ritchie mit 8,6 Millionen Euro am meisten verdiente – die Investmentbank, die er damals noch leitete, hatte 2018 schlechter als alle anderen Sparten abgeschnitten.