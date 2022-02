Energie : Sorgen um russische Kohle

Der Verdacht, dass sich in Russland etwas zusammenbrauen könnte, ist einigen Rohstoffhändlern schon im vorigen Herbst gekommen. Von September oder Oktober an gerieten die Güterzugverbindungen zwischen den sibirischen Bergbaugebieten und den Ostseehäfen ins Stocken. Es lag wohl nicht nur an den Folgen der Covid-Pandemie. Anscheinend fehlten auch schon Lokomotiven, weil sie für militärische Transporte gebraucht wurden, statt Nachschub für deutsche Steinkohlekraftwerke heranzuschaffen. Die mögen zwar auf lange Sicht ein Auslaufmodell sein, aktuell sind sie allerdings höchst gefragt: Weil Gas wegen des Ukrainekonflikts extrem teuer ist, laufen die Kohlemeiler im Hochbetrieb. Aber auch bei der Kohleversorgung hängt Deutschland bisher an Russland. Bald sechzig Prozent der Kraftwerkskohle kam im vorigen Jahr aus Russland.

Renaissance der Steinkohle

Noch gibt es keine Sanktionen, welche die Einfuhr behindern. Aber die Logistik läuft nicht rund. In den baltischen Häfen kommt nach Angaben des Vereins der deutschen Kohlenimporteure (VDKi) inzwischen sechzig Prozent weniger Steinkohle an als in „normalen Zeiten“. Dafür werde zwar mehr Kohle über Murmansk und den Schwarzmeerhafen Taman verschifft, trotzdem steht der Handel in Habachtposition und bereitet sich auf alle Eventualitäten vor. „Wir müssen lieferfähig bleiben. Die Händler schauen sich nach anderen Bezugsquellen um und haben teilweise schon reagiert“, berichtet der VDKi-Vorsitzende Alexander Bethe.