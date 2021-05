Größter Impfstoffproduzent : Indiens angefeindeter Retter

Aktualisiert am

Adar Poonawalla leitet das Serum Institute of India. Mit seinen Impfstoffen kann er dazu beitragen, die Welt zu retten. In der Katastrophe Indiens aber wollen die Menschen mehr.

Vielleicht ist er der mächtigste Inder in diesen Tagen. Zweifelsohne ist er der umstrittenste. Die einen sehen Adar Poonawalla als Retter. Die anderen als Geldschneider. Denn während sein Heimatland mehr als 20 Millionen Corona-Infizierte meldet, verkauft sein Unternehmen so viele Impfdosen wie niemand sonst auf der Welt.

Indien leidet unter der katastrophalen Gesundheitspolitik von Ministerpräsident Narendra Modi, Menschen sterben auf offener Straße. Sauerstoff, wie er nun auch aus Deutschland eingeflogen wird, bietet Linderung. Schützen aber können nur Poonawallas Impfstoffe. Das von ihm geführte Serum Institute of India (SII) am Industrieort Pune bei Mumbai (Bombay) stellt mehr als 1,5 Milliarden Dosen im Jahr her.