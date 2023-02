Aktualisiert am

Ein russischer Oligarch und ein Mainzer Immobilienunternehmer wollen den Regionalflughafen Hahn im Hunsrück. Am Ende entscheidet der Wirtschaftsminister.

Viktor Charitonin (rechts) hat kürzlich den Nürburgring gekauft – und will nun auch den Flughafen Frankfurt Hahn übernehmen. Bild: laif

Ein russischer Oligarch und ein rheinhessischer Immobilienunternehmer streiten um einen ehemaligen amerikanischen Militärflughafen. Eine Piste in der Provinz, die das Land Rheinland-Pfalz jahrelang vergeblich versuchte, mit Abermillionen aufzupäppeln. Die sie beinahe an eine chinesische Aufschneider-Truppe verkauft hätte. Dass auch echte chinesische Konzerne nicht vor Schieflagen gefeit sind, mussten die Beteiligten noch erfahren: Der neue Eigentümer, der Flughafenbetreiber HNA, schlitterte in die Insolvenz und sein Hunsrücker Ableger gleich mit.

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz.

Es geht um „Frankfurt Hahn“, wie sich der ehemalige Fliegerhorst nennt, obwohl mehr als hundert Kilometer von Frankfurt entfernt. Für die einen ist er der zehntgrößte Flughafen Deutschlands mit – vor Corona – 1,5 Millionen Passagieren. Für die anderen ein Sinnbild verfehlter staatlicher Subventionen, eine Geschichte voller Pleiten, Pech und Pannen.