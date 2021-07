Immobilien-Unternehmer Knodel : „An den Trend zur Provinz glaube ich nicht“

Was einige biographische Details betrifft, dürfte unstrittig sein, dass Reinhold Knodel ein besonderer Unternehmer ist. Acht Geschwister bringt nicht jeder mit. Zudem ein Leben in einem streng religiösen, pietistischen Elternhaus, völlig isoliert, vergleichbar mit den Mormonen, ohne Fernsehen, Diskothek oder andere Vergnügungen für Heranwachsende. Hausmusik wurde damals auf dem Land in Baden-Württemberg gespielt, die mag er heute noch. Knodel, inzwischen Ende fünfzig und Unternehmer in Köln mit 200 Beschäftigten, ist auch nicht ohne Umwege in der Immobilienbranche gelandet. Vorher lernte er Zimmermann, danach war er Polizist. Erst das BWL-Studium mit Schwerpunkt Immobilienwirtschaft wies die Richtung. Eines ist sicher: Knodel ist kein Unternehmer von der Stange.

Mit der von ihm gegründeten Pandion AG, deren Alleineigentümer er ist, verkauft er vor allem Eigentumswohnungen, das Geschäft mit Gewerbeimmobilien ist deutlich kleiner. 400 Wohnungen im Jahr sind realistisch, der Umsatz lag zuletzt zwischen 300 und 400 Millionen Euro – was das Unternehmen zu einem der zehn umsatzstärksten deutschen Projektentwickler macht.