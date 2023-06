Das kriselnde Immobilienunternehmen Adler Group wird seit Mittwoch von Ermittlungsbehörden durchsucht. Ziel der Razzia ist die deutsche Tochtergesellschaft Adler Real Estate. Es geht um die schwerwiegenden Vorwürfe der Bilanzfälschung, Marktmanipulation und Untreue. Die Immobiliengruppe bestätigte die Durchsuchungen mit einer Pressemitteilung vom Mittwoch. Demnach soll kein Mitglied des Verwaltungsrats der Muttergesellschaft Adler Group von den Vorwürfen betroffen sein und man kooperiere in der Angelegenheit in vollem Umfang mit den Behörden. Die Ermittlungen beziehen sich auf Geschäfte der Adler Real Estate aus den Jahren 2019 bis 2020.

Laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt vom Mittwoch ermittelt die Behörde gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BKA) gegen mehrere Verantwortliche eines börsennotierten Unternehmens der Immobilienwirtschaft. Den Namen des Unternehmens nennt die Staatsanwaltschaft nicht. Ziel der von 175 Beamten durchgeführten umfangreichen Durchsuchung sind demnach insgesamt 21 Geschäftsräume, Wohnungen und eine Rechtsanwaltskanzlei in Berlin, Düsseldorf, Köln und Erfstadt sowie in Österreich, den Niederlanden, Portugal, Monaco, Luxemburg und Großbritannien. Beschuldigt würden deutsche, österreichische und englische Staatsangehörige im Alter zwischen 38 und 66 Jahren. Ihnen werde vorgeworfen als Vorstände des Immobilienunternehmens mit Sitz in Berlin im Zeitraum 2018 bis 2020 die Bilanzen falsch dargestellt oder dazu Beihilfe geleistet zu haben. Zudem sollen sie zum Nachteil des Unternehmens im Namen der Gesellschaft Beraterverträge abgeschlossen haben, für die es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen keine Gegenleistungen gegeben habe.

Gefälligkeitsangebote und Scheingeschäfte?

Laut Staatsanwaltschaft besteht auch der Verdacht, dass die Beschuldigten mit Gefälligkeitsangeboten und Scheingeschäften die Preise für Immobilienprojekte in die Höhe getrieben hätten, um einen günstigen Loan to Value zu erreichen. Diese für die Immobilienbranche wichtige Kennzahl zeigt den Anteil der Kredite am Wert eines Immobilienportfolios. Durch den verzerrten Loan to Value sind dem Kapitalmarkt laut Staatsanwaltschaft falsche Signale gesendet worden, da die Kennzahl für Aktionäre und Anleihegläubiger des Konzerns ein wesentlicher, beeinflussender Faktor für die Anlageentscheidung sowie den Marktpreis darstellt.

Die Durchsuchungen sind ein weiterer Tiefpunkt des beispiellosen Niedergangs der Adler Group, der mit schweren Vorwürfen des britischen Leerverkäufers Fraser Perring im Herbst 2021 begonnen hatte. Der Profispekulant hatte dem Unternehmen Geschäfte mit nahestehenden Personen zum Nachteil der Investoren sowie Bilanzmanipulation vorgeworfen, woraufhin der Aktienkurs tief einbrach. Adler will sich mit einer Umstrukturierung nach britischem Recht sanieren, was von den Gläubigern tiefe Einschnitte abverlangt.