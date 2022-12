Kronzeuge im Wirecard-Prozess : Von erfundenen Geschäften und veruntreuten Geldern

Aktualisiert am

Es ist ein Satz, der viel aussagt über das angeblich so wachstumsstarke Geschäft von Wirecard, dem damaligen Dax-Konzern, der einmal mehr als 20 Milliarden Euro wert war. „Die Drittpartner machten null Umsatz.“ Und der Mann in dem grauen Anzug, der diesen Satz sagt, kann vor Gericht den Unterschied ausmachen.

Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München. Folgen Ich folge

Oliver Bellenhaus ist im Prozess um den Milliardenbetrug bei dem Münchner Zahlungsdienstleister der Kronzeuge der Anklage. Er sei „der ‚Rain-Maker‘ von Wirecard“ gewesen, also derjenige, der Geld regnen ließ. So hat sich Bellenhaus am vorigen Montag vorgestellt, als er seine Aussage begann.