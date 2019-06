Auf dem Markt der internationalen Kunstauktionen kommt künftig keiner mehr an den Franzosen vorbei. Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört das auf der Welt führende Haus Christie’s dem französischen Milliardär François Pinault. Jetzt hat ein Landsmann die Nummer Zwei der Branche gekauft, das Versteigerungshaus Sotheby’s. Es handelt sich um den Telekom- und Medienunternehmer Patrick Drahi. Der in Casablanca geborene Franzose, der auch einen israelischen und einen portugiesischen Pass besitzt, scheute im Alter von 55 Jahren keine Kosten, sein Angebot war für die Verkäufer von Sotheby’s unwiderstehlich: Aus seinem persönlichen Vermögen bezahlt Drahi 3,7 Milliarden Dollar oder 57 Dollar je Aktie und damit 61 Prozent mehr, als der letzte Schlusskurs an der Wall Street auswies.

Den hohen Preis – der dreißigfache Jahresgewinn des Kunsthauses – darf man freilich nicht nur am rein geschäftlichen Wert messen. Der Besitz von Sotheby’s gilt als Adelstitel, der überall die Türen öffnet. Drahi sichert sich einen Namen mit Weltklang. Im Falle von Drahis Landsmann Pinault, der zudem ein passionierter Sammler moderner Kunst ist, funktionierte das ähnlich. Die Auswahl an Versteigerungshäusern ist zudem nicht gerade groß; die prestigeträchtigsten Häuser sind die beiden mehr als hundert Jahre alten Anbieter Christie’s und Sotheby’s.