Lufthansa-Chef Spohr : „Wer Angst vor Corona hat, sollte fliegen“

Herr Spohr, der Staat wird mit 20 Prozent Ihr Großaktionär. Wie lange wird die Lufthansa eine staatliche Fluggesellschaft sein?

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z. Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

In unserer Branche ist es nicht unüblich, den Staat als Aktionär an Bord zu haben. Trotzdem haben wir ein klares Ziel: Rückzahlung aller Kredite und Einlagen des Staates und Rückkehr in privates Eigentum im Jahr 2023. So ist auch das Stabilisierungspaket der Bundesregierung strukturiert.

Sie möchten nicht so enden wie die Commerzbank: Da ist der Staat mehr als zehn Jahre drin und der Aktienkurs so miserabel, dass ein Ausstieg nur mit Milliardenverlust möglich wäre.

Die Finanzbranche lässt sich mit der Luftfahrt nur bedingt vergleichen. Zudem bescheinigt uns jeder, dass wir nicht durch eigenes Verschulden in diese Situation geraten sind. Unser Ziel muss es sein, dass der Steuerzahler sein Geld möglichst schnell zurückerhält. Obwohl übrigens unsere drei wichtigsten Wettbewerber sogar höhere Staatsanteile haben: British Airways durch eine Beteiligung aus Qatar und bei Air France/KLM und Turkish Airlines deren Heimatstaaten.

Das haben Sie immer kritisiert.

Richtig. Deswegen war das auch nicht unsere Präferenz und wird nicht unser Maßstab.

Könnten Sie den Staat auch früher loswerden, wenn Sie private Geldgeber finden?

Wenn es Gold regnet, dann könnten wir das. Angelegt ist das Paket für drei Jahre, das ist auch realistisch.

Es liegt aber jenseits Ihrer Macht, ob der Staat nicht doch Gefallen an der Lufthansa findet: Sie haben keinen Einfluss, wann er seine Aktien wieder verkauft.

Dazu gibt es eine exakte Klausel im Vertragswerk: Wenn wir die knapp fünf Milliarden Euro stille Einlage samt Zinsen zurückgezahlt haben, will der Staat sich als Aktionär wieder zurückziehen.

Und wenn er nicht will?

Dann können wir selbst die Aktien zurückkaufen, oder wir können einen Abnehmer suchen, an den der Staat dann verkaufen muss.

Der Staat kriegt seine Aktien zum Nennwert von 2,56 Euro, alle anderen Aktionäre haben ein Vielfaches gezahlt.

Daran sehen Sie: Der Staat zieht Konsequenzen aus früheren Erfahrungen. Er will nicht in die missliche Lage geraten, nur mit Verlusten wieder rauszukommen. So aber liegen die Hürden für einen Ausstieg niedrig. Theoretisch könnte der Staat gleich nach seinem Einstieg mit hohem Gewinn wieder aussteigen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Steuerzahler eine stolze Rendite bekommen wird.

Die anderen Aktionäre aber werden mosern.

Das kann passieren, aber auch unsere Aktionäre wissen: Wir haben hart verhandelt. Im Interesse unserer Kunden, unserer Mitarbeiter und auch im Interesse unserer Aktionäre.

Er handle wie ein „selbstbewusster Investor“, hat Staatssekretär Jörg Kukies gesagt. Das heißt: Der Staat will nicht selbstlos retten, sondern Profit sehen. Ist das so zu deuten?

Das würde ich so sehen, ja, wenngleich man darüber, wie für alle jüngst sichtbar, ordnungspolitisch durchaus streiten kann: Soll der Staat mit der Rettung von Unternehmen hohe Renditen erzielen? Oder wie andere sagen: Das kann nicht Sinn der Sache sein, wenn es darum geht, die Volkswirtschaft zu stabilisieren.

Ihre Aktionäre müssen den Staatseinstieg erst noch absegnen. Rechnen Sie mit deren Zustimmung auf der Hauptversammlung?

Ja, da bin ich zuversichtlich. Wäre das nicht so, müsste ich zum Insolvenzrichter, weil ich die Fortführung des Unternehmens gefährdet sähe.

Haben Sie Ihren bisherigen Großaktionär, den Milliardär Heinz Hermann Thiele, schon überzeugt? Mit seinen zehn Prozent könnte er womöglich alle Pläne durchkreuzen.

Wir reden mit allen unseren großen Investoren. Gerade weil wir die Zustimmung der Hauptversammlung brauchen, haben wir uns in den Verhandlungen mit Berlin und Brüssel so vehement auch für die Interessen der Aktionäre eingesetzt.