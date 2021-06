Konflikt im Einzelhandel : Auf die Öffnung folgt der Streik

Es ist noch nicht lange her, dass für Geschäfte des Einzelhandels in Nordrhein-Westfalen die Terminbindung und die Testpflicht beim Einkaufen weggefallen sind. Jetzt ruft die Gewerkschaft Verdi im Tarifkonflikt die Mitarbeiter im bevölkerungsreichsten Bundesland zu Streiks am Donnerstag auf. Schwerpunkte der Warnstreiks seien Innenstädte und Möbelhäuser, kündigte die Gewerkschaft an. Verdi rechne mit Streikteilnehmern von Ikea, Primark, Saturn, H&M, TK-Maxx, Smyths Toys, Zara, Galeria Karstadt Kaufhof, Esprit und Douglas. In Dortmund ist eine zentrale Streikkundgebung geplant.

Für die rund 700.000 Beschäftigen im Einzelhandel fordert die Gewerkschaft 4,5 Prozent mehr Gehalt sowie ein Mindestentgelt von 12,50 Euro pro Stunde. Der Streik kommt für die Unternehmen zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Zwar kommen mit den Öffnungsschritten auch Kunden zurück, aber eben längst nicht alle. Nach dem aktuellen Konsumbarometer des Handelsverbands Deutschland (HDE) sind viele Verbraucher noch zurückhaltend. Auch deshalb reagiert die Arbeitgeberseite ablehnend auf die Forderung im Tarifstreit, deren nächste Verhandlungsrunde für die kommende Woche ansteht.

„Vollkommen unverständlich“

Der Vorschlag der pauschalen Erhöhung sei „vollkommen unverständlich“, sagte der Verhandlungsführer Christopher Ranft vom Handelsverband NRW. „Das ist selbst ohne Krise kaum zu erwirtschaften. Dass die Gewerkschaft sich bei Ihrer Forderung nur auf die Unternehmen konzentriert, die vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen sind, den großen Rest der übrigen Unternehmen, die um Ihre Existenz bangen, jedoch völlig unbeachtet lässt, ist unverantwortlich“, ließ sich Ranft in einer Mitteilung zitieren. Der Handelsverband seinerseits schlägt einen 36 Monate dauernden Tarifvertrag vor, der die Händler in zwei Gruppen teilt, wonach diejenigen, die gut durch die Pandemie gekommen sind, die Entgelte der Mitarbeiter um 2,4 Prozent erhöhen sollen.

Verdi streikt freilich ausgerechnet jetzt, weil das Druckmittel in den Wochen der geschlossenen Läden überhaupt nicht gewirkt hätte. Die Gewerkschaft begründet den Schritt mit den finanziellen Einbußen der Beschäftigten während der Corona-Zeit. Diese hätten mit großem Einsatz neue Konzepte wie Click und Collect umgesetzt und trotz Sorge vor einer Infektion weiter gearbeitet. Das Angebot der Händler stehe in „keinem Verhältnis zu den außergewöhnlichen Leistungen der Beschäftigten in der Pandemie“, sagte Verdi-Gewerksgeschaftssekretärin Daniela Arndt. Die Beschäftigten müssten ihre steigenden Lebenshaltungskosten finanzieren, was mit dem Angebot ihrer Arbeitgeber nicht möglich sei, argumentierte Verdi. „Dies gilt auch für diejenigen Beschäftigten, die aufgrund zeitweiser Schließungen von Geschäften ausschließlich Kurzarbeitergeld erhalten haben und daher Einkommensverluste hinnehmen mussten“, sagte Arndt.

Der Möbelhändler Ikea teilte auf Anfrage mit, dass „einzelne Einrichtungshäuser“ von den Streiks betroffen seien. „Sollte es zu einem eingeschränkten Serviceangebot oder längeren Wartezeiten kommen, bitten wir dies zu entschuldigen“, sagte eine Sprecherin. Auf Konfrontationskurs sind Gewerkschaft und Handel in vielen Bundesländern, in Baden-Württemberg und Bayern stehen weitere Verhandlungsrunden an, in Hamburg ist die zweite Runde gerade ergebnislos vertagt worden. Dort kam es in dieser Woche schon zu Streiks von Mitarbeitern im Einzelhandel. In anderen Bundesländern droht das ebenfalls.