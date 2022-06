Luftfahrtmesse ILA : Neue Chance für den Airbus 380?

Das 251. Exemplar sorgt für Gesprächsstoff. Die Fluggesellschaft Emirates hat zur Luftfahrtmesse ILA ihren jüngsten Doppelstock-Airbus A380 nach Berlin gebracht. Für den Hersteller Airbus war es der letzte Riesenflieger, der letzte von 251 Bauaufträgen, die an nur 14 Fluggesellschaften auf der Welt gingen. Doch zur Flugmesse, auf der ansonsten Bemühungen um eine klimaschonendere Luftfahrt im Fokus stehen, ist auch zum Thema geworden, ob der Abgesang auf besonders große Passagierflugzeuge vielleicht doch verfrüht war.

Maßgeblich dafür gesorgt hat Tim Clark, der Chef von Emirates. Die Fluggesellschaft hatte mit 123 Exemplaren beinahe so viele A380 abgenommen wie alle anderen Fluggesellschaften der Welt zusammen. Und Clark ließ nun keinen Zweifel mehr, dass er alle der 119 A380-Flieger, die aktuell im Emirates-Bestand sind, möglichst schnell wieder einsetzen will. Aktuell sind knapp 70 im Dienst, doch mit den fallenden Corona-Beschränkungen nimmt der Fernflugverkehr wieder zu. Auch die Deutsche Lufthansa erwägt eine Wende. Noch in diesem Frühjahr hatte der Konzern kategorisch ausgeschlossen, den A380 in den Betrieb zurückkehren zu lassen. Nun laufen Prüfungen für den nächsten Sommer.

Große Flugzeuge weiterhin benötigt

Der A380 spaltet die Luftfahrt seit Langem, Passagiere und Piloten rühmen den Komfort, Controller beklagen, dass es nur wenige Strecken gebe, auf denen sich der Riesenflieger mit guten Margen betreiben lasse. Lufthansa hatte deswegen schon vor Corona einen Teilabschied vom A380 verkündet. Emirates-Chef Clark scheint derweil überzeugt, dass die Luftfahrt in den nächsten Jahren sogar Bedarf an neuen besonders großen Flugzeugen haben wird.

Am Rande der Tagung des Luftfahrtverbands Iata in Qatar, die vor der ILA endete, soll Clark gar geäußert haben, dass die Airbus-Produktpalette zu klein sein. Sie endet aktuell mit dem A350-1000, dem nach dem A380-Fertigungsende größten Passagierflugzeugmodell mit rund 400 Plätzen in drei Sitzklassen. In die Dreiklassenversion des A380 lässt Emirates bis zu 517 Passagiere einsteigen. Dass solche Flugzeuge künftig unverändert nötig seien, wird mit knappen Start- und Landezeitfenstern an Großflughäfen wie London-Heathrow begründet. Eine identische Passagierzahl dort mit mehr kleineren Flugzeugen zu befördern, sei aus Kapazitätsgründen nicht möglich.

Mehr zum Thema 1/

Die neue Freude am großen Airbus hat allerdings auch mit dem Konkurrenten Boeing zu tun. Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr begründet seine neuen Gedanken über ein zweites Leben der Kranich-A380 damit, dass die 777X, die neue Version des aktuell größten Boeing-Modells, immer mehr Verspätung bekommen hat. Die ersten Flugzeuge sollten ursprünglich schon in Dienst sein, nun werden sie 2025 erwartet. Weil gleichzeitig wegen Problemen auch die Auslieferung des Boeing-Langstreckenmodells 787 angehalten ist, erwägt Emirates, Airbus mehr Aufträge zukommen zu lassen – auch für den A350-1000.