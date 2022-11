Gesundheitspolitik : Erste Krankenkasse hält überraschend Beiträge stabil

Die IKK Gesund Plus will den Zusatzbeitrag für ihre Versicherten nicht anheben. Der Chef fordert, das Gesundheitswesen wirtschaftlicher zu machen, statt Beitragszahler zu belasten.

Viele gesetzlich Krankenversicherte stellen sich im kommenden Jahr auf steigende Beiträge ein. Zu Recht, denn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will das erwartete Rekorddefizit im Gesundheitssystem von 17 Milliarden Euro auch dadurch ausgleichen, dass der Zusatzbeitrag um 0,3 Prozentpunkte erhöht wird. Das sieht sein Krankenkassenstabilisierungsgesetz vor. Im Durchschnitt betrüge der Zusatzbeitrag dann 1,6 Prozent statt wie bisher 1,3 Prozent des Bruttoeinkommens bis zur Bemessungsgrenze. Unverändert hoch bleibt der reguläre Beitrag von 14,6 Prozent.

Erstmals steigen damit die Gesamtbelastungen, die sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer hälftig teilen, auf mehr als 16 Prozent. Während der Regelbeitrag für alle Kassen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) identisch ist, können sie den Zusatzbeitrag selbst festlegen, um etwas Wettbewerb in das System zu bringen, in dem sich ansonsten Leistungen und Preise kaum voneinander unterscheiden.

Als erste Krankenkasse hat die IKK Gesund Plus die neuen Beiträge für 2023 festgelegt. Nach Informationen der F.A.Z. hebt sie den Zusatzbeitrag jedoch nicht an, sondern belässt ihn bei 1,1 Prozent. Damit bleibt das Unternehmen aus Magdeburg unter der 16-Prozent-Schwelle. Die IKK kann sich den Verzicht auf neue Einnahmen offenbar leisten, versteht ihren Schritt aber auch als politische Aussage – gegen den von Berlin zu verantwortenden Ausgabenanstieg im Gesundheitswesen.

„Entgegen dem Trend belasten wir unsere Versicherten nicht zusätzlich“, versichert der Vorstandsvorsitzende Uwe Deh. „Wir wollen damit auch ein Signal setzen, dass die unbestritten vorhandenen Wirtschaftlichkeitsreserven in unserem Gesundheitswesen gehoben werden müssen, statt die Probleme mit dem Griff in die Taschen der Beitragszahler zu kaschieren.“ Es geht also ums Sparen, um „schlanke Prozesse“, wie Deh sagt, die sein Haus schon seit Längerem verfolge. „In der für viele Menschen angespannten wirtschaftlichen Lage sollen sich unsere Versicherten nicht um die Finanzierung ihrer Gesundheit sorgen müssen.“ Die IKK Gesund Plus betreut nach eigenen Angaben 450 000 Versicherte mit 71 000 Arbeitgebern.

Defizite im Gesundheitswesen seien politisches Problem

Deh macht darauf aufmerksam, dass nicht, wie oft vorgeschoben werde, die hohe Inflation mit den steigenden Energiepreisen und Löhnen im Gesundheitswesen das Defizit verursache. Vielmehr sei die Unterdeckung „Folge der Gesundheitspolitik über zwei Legislaturen und des ersten Ampeljahrs“. Er hat den Eindruck, dass Begehrlichkeiten und der Druck von Interessengruppen mit Geld geradezu „erstickt“ worden seien.

Richtiger wäre eine Politik, die Strukturdefizite und Unwirtschaftlichkeiten beseitige und sich auf die Nutzer des Gesundheitswesens konzentriere. Damit könnte der Ausgabenanstieg deutlich gebremst werden. Der Kassenboss sagt, der Staat ziehe 2023 mehr als 40 Milliarden Euro aus dem Gesundheitswesen ab. „Anreizkompatibel“ wäre es unter diesen Bedingungen für die Kassen, die Beiträge zu erhöhen, statt Alternativen zu suchen. Sein Haus versuche aber, andere Wege zu gehen, und halte die Beiträge daher stabil. Dehs Berechnungen beziehen sich auf den im Haushaltsplan vorgesehenen Rückgang der Bundeszuweisungen von 64 auf 20 Milliarden Euro. So ist vorgesehen, dass der Zuschuss zum Gesundheitsfonds von 28,8 auf 16,5 Milliarden Euro sinkt. Allerdings betragen diese Mittel in normalen Jahren nur 14,5 Milliarden Euro. 2022 wurden sie aufgrund der Pandemie fast verdoppelt, was jetzt wieder entfallen kann.