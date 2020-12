Nach 70 Jahren : Ikea verabschiedet sich vom gedruckten Katalog

Das zeitweise auflagenstärkste Druckerzeugnis der Welt wird eingestellt. Oder anders gesagt: Ikea verzichtet nach 70 Jahren auf seinen gedruckten Katalog. Das verkündete das schwedische Möbelhaus am Montag in einer Pressemitteilung. Als Grund gibt das Unternehmen die fortschreitende digitale Transformation des Konzerns an. Künftig wolle man Produkte vermehrt im Internet vorstellen. Schon heute konnten Verbraucher den Katalog auch digital durchblättern. Zudem habe sich das Verbraucherverhalten verändert. „Es ist natürlich eine emotionale Entscheidung, zugleich aber sinnvoll, da die Printauflage in den vergangenen Jahren stets weiter verkleinert wurde“, sagt eine Sprecherin der F.A.Z.

Im Jahr 2016 brachte Ikea noch 200 Millionen Exemplare unter die Konsumenten. In Deutschland – der wichtigste Markt für das Möbelhaus – waren es im vergangenen Jahr noch 23 Millionen Kataloge. Der letzte Katalog wird nur noch 8,5 Millionen mal gedruckt.

„Gerade in Deutschland wird der gedruckte Katalog noch sehr geschätzt, in anderen Märkten wird mehr auf die digitalen Wege zurückgegriffen“, sagte Ikea-Chef Jesper Brodin in einem Interview vor über einem Jahr. Immer wieder wurde der Katalog auch für seinen Papierverbrauch kritisiert. Zwar versuchte Ikea damals noch an die Verbraucher zu appellieren, den Katalog in die Ikea-Filialen zurückzubringen.

Strenge Nachhaltigkeitsstrategie

„Das Papier ist zertifiziert, aber es ist natürlich immer noch viel Papier“, sagte Brodin. Seit vielen Jahren versucht Ikea nachhaltiger zu wirtschaften. Die Abschaffung des Katalogs ist also auch eine Folge der strengen Nachhaltigkeitsstrategie. Schon in der Vergangenheit verwendete Ikea ausschließlich FSC-Zertifiziertes Papier.“ Die Einstellung des Ikea-Katalogs trägt natürlich zur weiteren Schonung von Ressourcen bei“, sagt die Sprecherin.

Während der ein oder andere Kunde wohl nostalgisch auf die guten alten Zeiten zurückblickt als zum Beispiel der Literaturkritiker Hellmuth Karasek den Katalog rezensierte, wird eine Gruppe ganz und gar nicht erfreut sein von der Nachricht: Die Druckereien. „Uns ist bewusst, dass diese Entscheidung Auswirkungen auf unsere bisherigen Partner bei der Produktion des Ikea- Katalogs haben wird“, heißt es. Denn wo es kein Papier gibt, da ist auch keine Druckerei. Über die Auswirkungen sei Ikea daher schon im Dialog mit den Druckereien. Für Broschüren oder Artikel wie Geschenkpapier will Ikea auch weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten. „Gemeinsam haben wir den Ikea-Katalog zu einem echten Klassiker gemacht. Ohne unsere Lieferanten wäre dies nicht möglich gewesen.“