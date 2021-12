IG-Metall-Chef zu Volkswagen : „Das ist ein letzter Versuch der Zusammenarbeit“

Herr Hofmann, in Berlin hat sich eine neue Bundesregierung formiert. Sind Sie zufrieden mit dem Koalitionsvertrag?

Im Großen und Ganzen: ja. Die neue Regierung gibt sich nicht mit abstrakten Zielen zufrieden, sondern hinterlegt ihre Absichtserklärungen mit konkreten Plänen. Wenn man das mit der Lyrik früherer Koalitionsverträge vergleicht, ist die Ampel an vielen Stellen überraschend konkret.

Ein Ziel lautet 80 Prozent Anteil erneuerbarer Energie an der Stromerzeugung bis zum Jahr 2030. Ist das aus Ihrer Sicht denn realistisch?

Das ist ehrgeizig, aber richtig. Entscheidend wird sein, ob die angestrebte Planungsbeschleunigung schnell durchgesetzt wird, denn an dieser Stelle hakt es gewaltig, etwa beim Ausbau der Windenergie.

Was hat aus Sicht der IG Metall im Moment die höchste Priorität?

Da gibt es eine Menge Themen, aber in der Mobilität ist es ganz klar das Thema Ladeinfrastruktur. Es gibt einen Crash, wenn wir da nicht nacharbeiten. Die Programme für die Förderung von Elektroautos laufen, die Fabriken der Hersteller werden auf E-Mobilität umgestellt, und die Kunden wollen die Fahrzeuge haben. Gleichzeitig gibt es zu wenig Ladesäulen. Das passt nicht zusammen.

Derzeit wird die Industrie vor allem durch den Mangel an Mikrochips belastet. Besonders kritisch scheint die Lage im Volkswagen -Konzern zu sein, dessen Produktion im nächsten Jahr möglicherweise nochmals sinkt. Was läuft da schief?

Offensichtlich ist, dass VW seine verfügbaren Halbleiter innerhalb des Konzerns dorthin verteilt, wo die Margen am höchsten sind. Man sieht keine oder nur eine geringe Auswirkung der Halbleiterkrise in den Premiummarken Porsche oder Bentley. In der Volumengruppe mit VW, Seat oder Škoda sind die Auswirkungen dagegen gravierend. Die Zuteilung hilft natürlich, um auf Konzernebene den Gewinn stabil zu halten. Dagegen steht, dass VW in den preiswerteren Segmenten Marktanteile verliert, die schwer zurückzuholen sind, wenn die Lieferfähigkeit wieder gegeben ist.

Einige Wettbewerber scheinen besser durch die Krise zu kommen. Was machen die anders?

Toyota hat lange überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt, weil der Konzern viel höhere Lagerbestände hatte. Bei den Japanern schlägt der Engpass erst jetzt durch, während hierzulande schon vergangenes Jahr mancherorts große Not herrschte, auch in Wolfsburg. Tesla hingegen ist in einer besseren Situation, weil das Unternehmen schon früh auf eigenes Chipdesign gesetzt hat. Da müssen deutsche Hersteller schnell besser werden.

Auch in der Produktivität belegt Tesla einen Spitzenplatz. Die neue Fabrik in Grünheide wird den Druck für deutsche Konkurrenten noch erhöhen.

Hohe Produktivität ist keine alleinige Domäne von Tesla. Die Arbeitnehmervertreter haben im Vorfeld der jüngsten Planungsrunde des VW-Aufsichtsrats durchgesetzt, dass es für die Fertigung des neuen teilautonomen E-Modells Trinity, das 2026 vom Band läuft, Milliardeninvestitionen in Wolfsburg geben wird. Dafür wird eine Fabrik außerhalb des jetzigen Werksgeländes in Betracht gezogen, allerdings sind aktuell noch mehrere Szenarien in Planung. Wir wollen dabei auch den Beweis antreten, dass hohe Produktivität und gute Arbeit keine Gegensätze sind. Da zieht VW mit Tesla gleich, aber auf einem anderen Gebiet haben die ganz klar die Nase vorn: Software. Das ist das entscheidende Zukunftsfeld.

Das Thema liegt jetzt in den Händen des VW-Vorstandschefs Herbert Diess. Zuvor hatte es in Wolfsburg heftig geknallt, nachdem er einen Abbau von bis zu 30 000 Arbeitsplätzen durchgerechnet hatte. Er darf zwar bleiben, muss aber Macht abgeben. Wie geht es nun weiter?