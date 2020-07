Isländische Fluggesellschaft : Icelandair feuert alle Flugbegleiter – Piloten übernehmen Service

Die isländische Fluggesellschaft Icelandair hat angekündigt, alle seine Flugbegleiter zu entlassen und vorübergehend Piloten für den Bordservice einzusetzen. Dies sei das Ergebnis gescheiterter Tarifverhandlungen, berichtete die größte Tageszeitung des Landes, „Fréttablaðið“, bereits am Freitag. Seit Wochen verhandelte die nationale Fluggesellschaft mit der inländischen Flugbegleiter-Gewerkschaft Flugfreyjufélag Íslands (FFÍ) über neue Tarifverträge für das Bordpersonal.

Eine Einigung schien bereits in Sicht: Ende Juni einigten sich beide Parteien auf einen neuen Tarifvertrag mit niedrigeren Löhnen für die Flugbegleiter. Doch der neue Vertrag scheiterte in der Urabstimmung unter den Gewerkschaftern. Nur 24 Prozent der FFÍ-Mitglieder stimmten dem Ergebnis der Tarifverhandlungen zu – der Großteil, rund 73 Prozent, lehnte den Vertrag ab.

„Diese Entscheidung war hart“

Am Freitag dann teilte das Management der börsennotierten Airline schließlich mit, dass die Verhandlungen gescheitert seien. Die harte Konsequenz: Icelandair werde alle im Unternehmen beschäftigten Flugbegleiter entlassen. In einer Erklärung teilte die Fluggesellschaft mit: „Das Ziel war es, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu gewährleisten und gleichzeitig die Vergütungen und Arbeitsbedingungen des Kabinenpersonals zu sichern.“ Eine einvernehmliche Lösung sei allerdings nicht zu finden.

Von Montag an sollen die Piloten die Verantwortung für die Sicherheit an Bord der Flugzeuge übernehmen, und damit vorübergehend die Serviceaufgaben der Flugbegleiter durchführen. Die Leistungen an Bord werden aus diesem Grund auf ein Minimum beschränkt, wie die Airline mitteilt. Wie lange diese Übergangsphase dauern soll, war zunächst nicht bekannt. Der Geschäftsführer von Icelandair, Bogi Nils Bogason, kündigte an, die Verhandlungen mit einer anderen Gewerkschaft fortzusetzen.

„Die Zeit läuft ab und wir sind gezwungen, nach anderen Wegen zu suchen. Diese Entscheidung war hart, aber sie war notwendig“, erklärte Bogason gegenüber „Fréttablaðið“. Für weitere Verhandlungen käme demnach die Gewerkschaft infrage, die zuvor die Flugbegleiter und Piloten der isländischen Billigfluggesellschaft Wow Air vertreten hatte. Das Unternehmen stellte 2019 seinen Flugbetrieb ein, nachdem es Insolvenz angemeldet hatte. Ausländisches Besatzungspersonal einzustellen lehnte der Geschäftsführer hingegen strikt ab.

Wie ein Großteil der Flugbranche leidet auch Icelandair unter schwindenden Passagierzahlen in der Corona-Krise. Schon vor einiger Zeit kündigte das Unternehmen aus diesem Grund an, eine finanzielle Umstrukturierung vorzunehmen. Die Neuverhandlung der Tarifverträge war ein Teil davon. Analysten hatten darauf hingewiesen, dass das Unternehmen auf dem globalen Markt durch die überdurchschnittliche Entlohnung des Kabinenpersonals weniger wettbewerbsfähig sei als seine Konkurrenz.