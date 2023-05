Herr Peter, die Deutsche Bahn steckt in Schwierigkeiten. Es liegt an der Infrastruktur, aber vielleicht auch an den Zügen. Brauchen wir mehr ICEs?

Die Fahrzeugflotte ist sehr vernünftig bei der Deutschen Bahn. Sie wächst schnell, sogar schneller als die Depotkapazitäten. Man sieht das leider manchmal als Fahrgast: Es fährt schon mal morgens ein Zug raus, bei dem bereits am Anfang der Fahrt eine Toilette abgeschlossen ist, bei der ein Fehler also nicht komplett behoben wurde, bevor der Zug in den Dienst gegangen ist. Da fehlt es an den Kapazitäten in den Depots. Es müssten weitere Depots gebaut werden, aber die Planungsprozesse dafür sind in Deutschland leider lang.