Starke Quartalszahlen erwartet : Huawei erhält weiterhin keine Chips aus Amerika

Der amerikanische Investor Jeffrey Towson, der auch an der renommierten Peking Universität lehrt, wagte am Dienstagmorgen schon mal eine mutige Prognose. Welche Zahlen zur Umsatzentwicklung der chinesische Technologiekonzern Huawei später am Tag wohl für sein zweites Quartal melden werde?

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Also jenes Unternehmen, das von der amerikanischen Regierung wegen des Verdachts der Spionage in Pekings Auftrag mit einem Bann belegt worden ist und seitdem aus den Vereinigten Staaten keine überlebenswichtigen Halbleiter von Qualcomm und keine Updates für das Betriebssystem Android von Google mehr beziehen kann? „Ich tippe auf 40 Prozent Plus im Jahresvergleich“, schrieb Towson auf Twitter. „Wegen des Schockeffekts.“

Tatsächlich dürfte es interessant werden, wenn im südchinesischen Shenzhen Huawei in seiner Unternehmenszentrale Auskunft darüber gibt, ob das Unternehmen infolge des Banns bereits klinisch tot ist und nur noch mit künstlicher Beatmung am Leben gehalten wird, oder seinem Niedergang zumindest sehr rasch entgegensieht – oder sich überraschenderweise aus der Notlage befreien konnte.

Hoffen auf Trump

Vor einer Woche hatte der Konzern bereits Zahlen an die Presse durchgestochen, die auf Letzteres hinweisen. Demnach habe der Konzern ganz grob gerechnet in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres seinen Umsatz um 30 Prozent gesteigert, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg mit dem Verweis auf Unternehmensinsider.

Damit wäre der Umsatz im zweiten Quartal zwar erheblich schwächer als im ersten ausgefallen, in dem Huawei eine Steigerung im Jahresvergleich von 39 Prozent erreichte. Doch davon, dass der Bann von Donald Trump den Konzern an die Wand gedrückt hätte, könnte eben auch keine Rede sein. Denn in der Vergleichsperiode vor einem Jahr war der Umsatz schwächer gewachsen. Und da gab es noch keinen Bann.

Allerdings änderte auch eine gute Umsatzentwicklung im zweiten Quartal nichts daran, dass die Zukunft von Huawei weiterhin völlig unklar ist. Mit argwöhnischer Erleichterung hatten Manager des Konzerns und chinesische Regierungsmitglieder die Ankündigung von Donald Trump beim jüngsten G20-Treffen im japanischen Osaka vernommen, dass er den Bann zumindest teilweise wieder aufheben und amerikanischen Zulieferern wieder erlauben wolle, mit Huawei Geschäfte zu treiben.

Keine gute Grundlage für Handelsgespräche

Doch davon ist bisher nichts zu sehen. Während Peking als Zeichen des guten Willens angefangen hat, wieder im großen Stil amerikanische Sojabohnen zu kaufen, hat das amerikanische Handelsministerium die etwa 50 Lizenzanträge von amerikanischen Unternehmen für Exporte an Huawei bisher nicht bearbeitet, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Das dürfte keine gute Grundlage für die nächste Runde der Handelsgespräche sein, die der amerikanische Chefverhandler Robert Lightizer neben Finanzminister Steven Mnuchin an diesem Dienstag mit ihrem Gegenüber, dem Vertrauten von Präsident Xi Jinping, Liu He, in Gästehaus der Regierung in Schanghai beginnen.

So haben unter anderen die Chiphersteller Intel und Xilinx öffentlich angekündigt, dass sie wieder an Huawei verkaufen wollten. Die Unternehmen haben weiterhin mitgeteilt, dass sie manche ihrer Produkte, die nicht unter den Bann fielen, wieder an Huawei liefern würden.

Doch von den großen Ausnahmegenehmigungen, die dem Konzern wirklich helfen würden, ist keine Rede. Trumps Handelsminister Wilbur Ross hat lediglich gesagt, dass die Prüfung der Lizenzen in einigen Wochen vonstatten gehen könnte, was reichlich vage klingt.

Mehr zum Thema 1/

Bei Huawei dürfte man sich angesichts solcher Volten aus Amerika am Dienstag nicht allzu zuversichtlich geben, dass es doch noch zu einem Aufheben des Banns kommt – und stattdessen ein Zeichen der Stärke senden, indem der Konzern ein phänomenales Wachstum verkündet. Dass Kritiker bereits jetzt behaupten, man dürfe diese Zahlen nicht für bare Münze nehmen, wird in der PR-Schlacht zwischen China und Amerika schnell untergehen.